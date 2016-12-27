Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  
Régions

الإطاحة بشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات بين ولايتي سوسة والمنستير

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني يوم أمس الاثنين من الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات تنشط بين ولايتي سوسة والمنستير وتتكوّن من اربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و27 سنة .

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه تم نصب كمين محكم لهذه الشبكة والإطاحة بأفرادها وحُجز لديهم 3720 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" و 370 غرام من مخدّر "الكوكايين" ومبلغا ماليّا يُقدّر بـ 31 ألف دينار مُتأتِ من عمليّات البيع موضحة أن القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز قدّرت بـحوالي 390 ألف دينار.
وأشار البلاغ أنّ النيابة العمومية اذنت للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بعد استشارتها بالإحتفاظ بجميع أفراد الشبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات" وإدارج شخص خامس مورّط في القضيّة بالتفتيش نظرا لتواجده بالخارج.



Publié le:2016-12-27 11:26:37

cadre-8979beef282e9d6ff4978776de49c697-2016-12-27 11:26:37
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136011

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Decembre 2016 à 11h 48m |           
تحية للقوات الأمنية ..



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12886,3

  • (23/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42550 DT        1$ =2,33917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/12)   421,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136011 900|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires