الإطاحة بشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات بين ولايتي سوسة والمنستير

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 11:26:37

- تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني يوم أمس الاثنين من الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات تنشط بين ولايتي سوسة والمنستير وتتكوّن من اربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و27 سنة .وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه تم نصب كمين محكم لهذه الشبكة والإطاحة بأفرادها وحُجز لديهم 3720 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" و 370 غرام من مخدّر "الكوكايين" ومبلغا ماليّا يُقدّر بـ 31 ألف دينار مُتأتِ من عمليّات البيع موضحة أن القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز قدّرت بـحوالي 390 ألف دينار.وأشار البلاغ أنّ النيابة العمومية اذنت للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بعد استشارتها بالإحتفاظ بجميع أفراد الشبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات" وإدارج شخص خامس مورّط في القضيّة بالتفتيش نظرا لتواجده بالخارج.