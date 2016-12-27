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Politique

اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للشباب

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني للشباب ليتواصل على امتداد يومين.و يهدف هذا المؤتمر إلى تشريك ممثلي الشباب البرلماني في استراتيجية الاقتراح والتصور، لإنجاح المشروع الذي يرمي إلى إعادة الثقة بين الشباب ومحيطه السياسي والمجتمعي.




Publié le:2016-12-27 10:12:53

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