اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للشباب

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 10:12:53

- ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني للشباب ليتواصل على امتداد يومين.و يهدف هذا المؤتمر إلى تشريك ممثلي الشباب البرلماني في استراتيجية الاقتراح والتصور، لإنجاح المشروع الذي يرمي إلى إعادة الثقة بين الشباب ومحيطه السياسي والمجتمعي.