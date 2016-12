Mardi 27 Decembre 2016







Publié le:2016-12-27 06:51:58

- Temps localement brumeux le matin puis des passages nuageux sur la plupart des régions.-Vent de secteur Ouest puis tournant au secteur Nord faible à modéré de 10 à 25 km/h et atteignant 40 km/h la nuit près des côtes.-Mer peu agitée à agitée la nuit.-Températures maximales comprises généralement entre 16 et 20°C et voisines de 14°C sur les hauteurs.