وزارة المالية: دخول جدول الضريبة على الدخل الجديد حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2017

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 21:31:56

- علنت وزارة المالية أن جدول الضريبة على الدخل الجديدة والذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2017 ودعت، الوزارة في بلاغ لها الاثنين، كل المؤجرين العموميين والخواص والصناديق الاجتماعية الى اعتماد الجدول الجديد والتي وردت تفاصيله كما يلي:0 إلى 5.000 دينار 0 % % 05.000,001 إلى 20.000 دينار 26 % 19,50%20.000,001 إلى 30.000 دينار 28 % 22,33%30.000,001 إلى 50.000 دينار 32 % 26,20%ما فوق 50.000 دينار 35 % ــــــــواوضحت، ان هذا الجدول يطبق على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2017 ويأخذ بعين الاعتبار لاحتساب الخصم من المورد المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية المحققة ابتداء من التاريخ المذكور وخلال السنوات الموالية.وضبطت طرح المصاريف المهنية في حدود 2000 دينار وذلك لغاية احتساب الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة إلى الأجراء.وسيتم ابتداء من غرة جانفي 2017، الغاء أحكام الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلق بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5000 دينار.ودعت الوزارة كل المؤجرين العموميين والخواص والصناديق الاجتماعية، لتطبيق الإجراءات المذكورة واتخاذ التدابير اللازمة لاحتساب الخصم من المورد المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2017 وذلك حسب الجدول.