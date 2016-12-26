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نشوب حريق في محل لبيع البنزين المهرب وسط مدينة تطاوين دون تسجيل خسائر بشرية

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - نشب مساء يوم الاثنين، حريق في محل معد لبيع البنزين المهرب وسط مدينة تطاوين (على الطريق المؤدية إلى حي النور) ولم يتم تسجيل أية اصابة أو خسائر بشرية ،حيث سيطر أعوان الحماية المدنية على الوضع حتى لا تصل النيران الى المحلات المجاورة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بتطاوين مراسل (وات) في الجهة.

من جهة أخرى يذكر أن حريقا اندلع فجر اليوم بأحد منازل قرية بئر ثلاثين (30 كلم جنوب مدينة تطاوين ) وقد عثر أعوان الحماية المدنية بعد إخمادها على جثة كهل توفي حرقا وكان وحيدا بالمنزل ،حسب ذات المصدر.



Publié le:2016-12-26 21:29:19

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