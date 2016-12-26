22 ملف ترشح لسد الشغورات في تركيبة هيئة الانتخابات

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 21:25:40

- أفضت أشغال لجنة الفرز الخاصة بتجديد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، إلى قبول 22 ملف ترشح لسد 3 شغورات في الهيئة.وستمر الملفات المقبولة إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان.وتضم قائمة المترشحين المقبولين 9 مترشحين عن صنف المحامين و5 مترشحين عن المختصين في الاتصال و8 مترشحين عن التونسيين بالخارج، حسب ما تم ضبطه في هذه القائمة بعد استبعاد ملف المترشح بلقاسم عياشي (الاتصال) وكذلك ملف المترشح زغدود مختار (التونسيين بالخارج)ويضم سلك المختصين في الاتصال الأسماء التالية : جميل بن علي ولسعد بن احمد و يسرى الصغير وياسين قرب وعادل البرينصيويضم صنف المحامين :كمال الجراي وعبد الجواد الحرازي وكمال الرزقي وخالد العامري واسلام العمراني ومحمد التليلي ومنصري وحاتم دالي و يوسف عبيد وياسين الحافيويضم صنف التونسيين بالخارج :محمد كربر و نبيل العزيزي والهادي بن كريم و نادية العثماني و موسى ضو وعزالدين بن حميدة ووصال عايدي وعادل باديوقد تم استبعاد ملف المترشح بلقاسم عياشي عن صنف المختص في الاتصال نظرا لعدم توفر الاختصاص، حيث أوضح عضو اللجنة طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) أن العياشي قدم وثائق تفيد بأنه مختص في الإعلامية وليس الاتصال. كما استبعد ملف المترشح زغدود مختار عن صنف التونسيين بالخارج نظرا إلى عدم توفر شرط الحياد فيه، حيث أفادت هيئة الانتخابات بأنه ترأس قائمة حركة "وفاء" في انتخابات 2014.وستنشر القائمة النهائية للمترشحين غدا الثلاثاء، ويفتح باب الطعون الذي يستمر عشرة أيام من تاريخ فتحه. وبعد النظر في الطعون، تحال القائمة النهائية على الجلسة العامة للتصويت على انتخاب الأعضاء الجدد.يذكر أنه يتوجب على مجلس نواب الشعب سد الشغورات الحاصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة ثلاثة أعضاء منها في إطار تجديد ثلث أعضاء الهيئة كما ينص عليه القانون.وقد أفرزت القرعة التي أجرتها هيئة الانتخابات في أكتوبر 2015 خروج كل من فوزية الرديسي وخمائل فنيش وكمال التوجاني وهم يمثلون صنف المحاماة والتونسيين بالخارج ومختص في الاتصال.