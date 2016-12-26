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Sécurité

القبض على ثلاثة شبان بجندوبة يشتبه في ارتباطهم بموقوفين على ذمة قضايا إرهابية بالسجون التونسية

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - ألقت فرقة أمنية تابعة لمنطقة الشرطة بجندوبة، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بالجهة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت فرقة أمنية مختصة، قد احتفظت صباح الاثنين، بعد تحريات تواصلت لعدة أسابيع، بثلاثة شبان، اثنان من مدينة جندوبة وواحد من مدينة بوسالم، على خلفية تمجيد أحدهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وارتباطه عبر شبكة التواصل الاجتماعي والهاتف الجوال، بمورطين في قضايا إرهابية داخل البلاد ومشاركين آخرين في عمليات إرهابية خارج البلاد، وارتباط اثنين منهم بموقوفين في السجون التونسية على ذمة قضايا إرهابية، وآخرين محكومين في ذات القضايا.
وأفاد ذات المصدر بأن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أصدر مساء الاثنين قرارا تم بموجبه إحالة الشبان الثلاثة على الفرقة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب بتونس العاصمة.
وكانت فرقة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة، قد فككت هي الأخرى اليوم خلية يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي بمنطقة الحوايليـة، موطن منفذي عملية أولاد مناع في 16 فيفري 2013، والتي ذهب ضحيتها عونا أمن ومدني، بعد نصب كمين لهم في الطريق الموصل إلى متحف شمتو، عبر دوار أولاد مناع.



Publié le:2016-12-26 21:20:13

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