وزير الخارجية يتحادث مع سفير فرنسا بتونس

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 21:13:16

- استقبل وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، أوليفي بوافر دافور، سفير فرنسا بتونس، الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات في ضوء المواعيد القادمة بين البلدين.وحسب بلاغ إعلامي للوزارة جدّد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم قدرات الاقتصاد التونسي وجلب الاستثمار وانعاش القطاع السياحي بالبلاد.كما تطرق الجانبان الى آخر التحضيرات للدورة 27 لقمة إفريقيا- فرنسا المزمع عقدها يوم 14 جانفي 2017 بالعاصمة المالية باماكو وذلك تحت عنوان "الشراكة والسلم وتحقيق النمو".ومثّل لقاء الجهيناوي مع السفير الفرنسي مناسبة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، حسب نص البلاغ.