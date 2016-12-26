نحو ادخال الاراضي الدولية الفلاحية في الدورة الاقتصادية (رئاسة الحكومة)

وشدد المجلس، الذي خصص للنظر في الصيغ القانونية المتاحة لاستغلال الاراضي الدولية الفلاحية باعتبار اهمية المساحات المتواجدة حاليا، على ضرورة ضمان مردوديتها الفلاحية والاجتماعية واستغلالها حسب خارطة توزيع يتم وضعها بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية وتشمل كل صيغ الاستغلال، على غرار شركات الاحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم الفنيين الشباب والوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، وفق ما اسفرت عنه نتائج الاستشارة الوطنية للتصرف في الاراضي الدولية الفلاحية وطبقا لمعايير شفافة وواضحة تضمن كل مقومات نجاح صيغ التصرف.
Publié le:2016-12-26 20:46:21
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
Sur: الأمين البوعزيزي: المرعوبون من استجلاب القتلة التونسيين لمحاكمتهم في تونس هم المرعوبون من كشف شبكات التسفير