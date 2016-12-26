Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Malou a7bab  
Régions

وفاة مواطن إثر انفجار لغم في سفح جبل سمامة في سبيطلة

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - أسفر انفجار لغم أرضي بعد ظهر اليوم الاثنين بسفح المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين، لى مستوى منطقة زاوية بن عمار، عن وفاة مواطن كان بصدد رعي أغنامه بسفح المرتفع المذكور.

وقد تولى عدد من أقاربه نقل جثة الهالك الى المستشفى الجهوي في القصرين بحسب ما ذكره لمراسلة (وات) عدد من شهود عيان في المنطقة .
ووفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة عبد الغني شعباني لمراسلة (وات) لم يستقبل المستشفى الجهوي إلى حدّ الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم هذه الجثة رغم تلقي إدارة المستشفى إعلاما من أهالي الضحية بأنهم في الطريق حاملين جثّته.



Publié le:2016-12-26 20:38:05

cadre-20c68d49b8aa68e685e9d07b9f44659c-2016-12-26 20:38:05
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135986



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12886,3

  • (23/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42550 DT        1$ =2,33917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/12)   421,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135986 1732|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires