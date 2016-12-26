وفاة مواطن إثر انفجار لغم في سفح جبل سمامة في سبيطلة

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 20:38:05

- أسفر انفجار لغم أرضي بعد ظهر اليوم الاثنين بسفح المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين، لى مستوى منطقة زاوية بن عمار، عن وفاة مواطن كان بصدد رعي أغنامه بسفح المرتفع المذكور.وقد تولى عدد من أقاربه نقل جثة الهالك الى المستشفى الجهوي في القصرين بحسب ما ذكره لمراسلة (وات) عدد من شهود عيان في المنطقة .ووفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة عبد الغني شعباني لمراسلة (وات) لم يستقبل المستشفى الجهوي إلى حدّ الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم هذه الجثة رغم تلقي إدارة المستشفى إعلاما من أهالي الضحية بأنهم في الطريق حاملين جثّته.