وفاة مواطن إثر انفجار لغم في سفح جبل سمامة في سبيطلة

وقد تولى عدد من أقاربه نقل جثة الهالك الى المستشفى الجهوي في القصرين بحسب ما ذكره لمراسلة (وات) عدد من شهود عيان في المنطقة .
ووفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة عبد الغني شعباني لمراسلة (وات) لم يستقبل المستشفى الجهوي إلى حدّ الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم هذه الجثة رغم تلقي إدارة المستشفى إعلاما من أهالي الضحية بأنهم في الطريق حاملين جثّته.
Publié le:2016-12-26 20:38:05
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
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