المجتمع المدني يحذر من ''خطورة الإستمرار في تأخير تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتسييسه''

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 22:05:34

- اعتبرت منظمات من المجتمع المدني، أن "الإستمرار في تأخير تركيز المجلس الأعلى للقضاء، من شأنه تأجيل تركيز المحكمة الدستورية التي انتظرتها تونس طويلا، للتصدي للقوانين اللادستورية التي تمس بالحقوق والحريات.وطالبت الجمعيات في بيان مشترك اليوم الإثنين، رئيس الحكومة، ب"الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته في احترام الدستور والقانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والإسراع بسد الشغورات في الخطط القضائية السامية لاستكمال تركيبة المجلس، وفق الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي".كما دعت وزير العدل، إلى "عدم التدخل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بما يتجاوز صلاحياته ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط".وحثت كل مكونات المجتمع المدني، على "التصدي لكل محاولة لتسييس القضاء، عبر تسييس مجلسه الأعلى، بتدخل السلطة التنفيذية أو الأحزاب السياسية في تعيين أعضائه، حتى يبقى القضاء بمنأى عن كل التجاذبات السياسية والحزبية"، وفق نص البيان.يذكر أن هذا البيان المشترك صادر عن كل من "جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"مركز تونس لحرية الصحافة" وجمعية "لم الشمل" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" والتي عبرت كلها عن "متابعتها بانشغال عميق، ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من تعطيل، نتيجة عدم استكمال تركيبته".