Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 18:34:04

- تم صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء 5 عقود برامج لاقتناء وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر.وتهدف هذه العقود، التي تم إمضاؤها بين مجامع طب الشغل بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر من جهة والصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة ثانية، إلى اقتناء وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل المذكورة، على أن يقوم كل مجمع طب شغل بتعيين طبيب شغل وعون شبه طبي وسائق للعمل بالوحدة الطبية المتنقلة وذلك لمتابعة صحة العمال ومراقبة ظروف حفظ الصحة ومؤثرات بيئة العمل، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي خلال إشرافه على موكب انتظم بالمناسبة وحضره الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض ورؤساء مجامع طب الشغل المعنية بهذه العقود، أنّ هذا التعاون المشترك بين مجامع طب الشغل والصندوق سيساهم في تقريب الخدمات من العمال ومن المؤسسات الاقتصادية وتكريس رؤية جديدة لقطاع الصحة والسلامة المهنية تتمثل في "آلية العمل عن قرب" وذلك عن طريق الوحدات الطبية المتنقلة.وأبرز ضرورة تحيين قائمة الأمراض المهنية ومسايرتها للمستجدات ولتنوّع النسيج الاقتصادي بالبلاد، داعيا إلى مزيد العمل على تحسين الظروف الصحية للعامل لدفع الانتاجية والرفع من مردودية المؤسسات.ومن جهتهم ثمن رؤساء مجامع طب الشغل الممضون على هذه العقود، هذه المبادرة لمساهمتها في تمكينهم من أداء وظائفهم على أحسن وجه، آملين أن يتم تعميمها على كل مجامع طب الشغل.