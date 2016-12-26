الكشف عن خلية إرهابية بمعتمدية جندوبة الشمالية تتكون من ثلاثة عناصر من بينهم فتاة

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 18:31:57

- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة، أمس الأحد، من الكشف عن خلية إرهابية بحي الزهوة بمعتمدية جندوبة الشمالية، تتكون من ثلاثة عناصر، من بينهم فتاة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة.وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم اللإثنين، أنه بالتحري مع الموقوفين، إعترفوا أنهم يتواصلون بواسطة شبكة التواصل الاجتماعي "تلغرام" (TELEGRAM)، مع عناصر إرهابية خطيرة متحصنة بجبال جندوبة والكاف، وكذلك مع عناصر إرهابية متواجدة ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وليبيا.كما أفادت بأنه تم العثور بهواتفهم الجوالة على صور تمجد العمليات الإرهابية التي إستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.وأكدت الوزارة في بلاغها، أن الفتاة إعترفت بأنّها تقوم باستقطاب الفتيات لتبني الفكر التكفيري، والإلتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال.وأضافت أنه استشارة النيابة العمومية بجندوبة، أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة بالإحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضية موضوعها "الإشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".