قبلي: استعدادات مكثفة لاستقبال التظاهرات الثقافية والسياحية والرياضية

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات - كثفت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي من استعداداتها لاستقبال التظاهرات الثقافية والسياحية والرياضية، التي ستشهدها الجهة موفى شهر ديسمبر الجاري وخلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017 ، ومن المؤمل أن تساهم في انتعاشة القطاع عبر استقطاب السياح من داخل تونس وخارجها، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بقبلي محمد الصايم ،صباح اليوم الاثنين في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح الصايم أن المندوبية قد وضعت خطة متكاملة لمعاينة ومتابعة الحجوزات وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة الى جانب مساندة أصحاب النزل ووكالات الأسفار للوقوف على جودة الخدمات وضمان تقديم منتوج قادر على الارتقاء لتطلعات الوافدين على الجهة تزامنا مع التظاهرات التي ستعيش الجهة على وقعها أو التي ستنظمها للتعريف بأبرز ما ستشهده هذه الربوع من مهرجانات في الأشهر المقبلة ومن أهمها اليوم الترويجي للمهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 49 والذي سينتظم يوم غد الثلاثاء بتونس العاصمة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم الدورة الأولى لسباق تونس للمهاري " الهجن" في 30 و31 ديسمبر الجاري الى جانب تنظيم الدورة 49 للمهرجان الدولي للصحراء من 13 إلى 16 جانفي من سنة 2017 لتستمر الأنشطة بالجهة في شهر فيفري من ذات السنة عبر تنظيم تظاهرة "ذبذبات الصحراء" ليليها تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان الفرح الإفريقي ودورة جديدة لمهرجان ربيع الصحراء بقصر غيلان في شهر مارس القادم.

وعبر المسؤول الجهوي عن أمله في أن تساهم مختلف هذه التظاهرات في تحقيق الانتعاشة المرجوة للقطاع السياحي بالجهة خاصة وانها تظاهرات تجمع بين الجوانب الثقافية والرياضية الى جانب بعدها السياحي ويتم التحضير لها بإحكام وبالتعاون بين عديد المصالح الجهوية والأمنية لتوفير أكبر مقومات النجاح التي ستساعد في استعادة هذه الربوع لإشعاعها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والرياضية خاصة لمنظمي الراليات الكبرى وللمولعين بالرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي.







Publié le:2016-12-26 20:03:17

