قطاع المياه يحتاج إلى إرساء حوكمة رشيدة عبر تشريك كافة المتدخلين في القطاع (عبد الله الرابحي)

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 20:05:16

- أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، الاثنين، أن قطاع المياه يحتاج إلى إرساء حوكمة رشيدة عبر تشريك كافة المتدخلين في القطاع.وأبرز، لدى افتتاحه الملتقى الأول حول الحوكمة والتنمية المستدامة الذي تنظمه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة الحمامات، أن ثلثي ميزانية وزارة الفلاحة خلال سنة 2016 تم تخصيصها لقطاع المياه، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في إعداد برنامج تحسيسي لترشيد استهلاك الماء.وبين أن تحسين خدمات الشركة مرتبط بالاستجابة إلى متطلبات المرحلة القادمة التي تتسم بالضغط على التوازنات المائية ومحدودية العرض والتغيرات المناخية وارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أهمية تقريب القرار إلى الجهات ووضع برامج تكوين.وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التشاركية التي ترتكز على البحث عن استقرار هذه المؤسسات وضمان ديمومتها ومساهمتها في التنمية المستدامة.وشدد على ضرورة البحث عن الحلول الممكنة من خلال جمع كل الأطراف المعنية للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية، مضيفا أن المنظمة الشغيلة لا ترفض الشراكة مع القطاع الخاص في جملة من المسائل لكن دون المساس بالأشغال الحيوية للحفاظ على توجهاتها والاهداف التي تأسست لأجلها.وأفاد مدير الاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد السلام السعيدي، أن حجم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء بلغ إلى موفى سبتمبر الفارط 338 مليون دينار معتبرا اعتماد نظام التسبقة على استهلاك الماء الخاص بالإدارات والمؤسسات العمومية من بين الحلول التي يمكن الالتجاء إليها لتلافي الصعوبات.وأوضح الرئيس المدير العام للشركة محمد الداهش، أن التحديات المستقبلية للشركة تتمثل بالخصوص في تحسين الخدمات وتزويد المناطق الريفية بالماء والحوكمة الرشيدة في إدارة المؤسسة، مشددا على اهمية العمل التشاركي وانصهار كل الاطراف قصد بلوغ هذه الأهداف.