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Economie

تكوين لجنة للنظر في الاشكاليات التي يعاني منها قطاع المخابز (وزارة التجارة والصناعة)

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - اتفقت الغرفة الوطنية للمخابر ووزارة التجارة والصناعة على تكوين لجنة مشتركة للنظر في كل الاشكاليات التي يعاني منها قطاع المخابز، والخروج بمقترحات عملية للحفاظ على ديمومته، وذلك في اعقاب جلسة عمل عقدت الاثنين بتونس. حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها الاثنين.

وتاتي هذه الجلسة التي اشرف عليها وزير التجارة والصناعة والتجارة السيد زياد العذاري ورئيس الغرفة محمد بوعنان، في وقت تهدد فيه الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بتونس بتعليق نشاط المخابز بولاية تونس وذلك يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016 احتجاجا على تفاقم المخابز العشوائية التي تهدد ديمومة القطاع.
واكد العذاري، "ان باب الوزارة مفتوح للحوار والانصات لمشاغل المهنيين من اجل العمل سويا للتذليل كل الصعوبات وايجاد حلول مشتركة بهدف النهوض بالقطاع" وشدد الوزير على "ان الوزارة حريصة على حماية القطاع وتطويره كما انها مستعدة للنظر بكل جدية في جل المقترحات الواردة من الغرفة والتي تهم بعض القوانين وخاصة منها تلك المتعلقة بتنظيم القطاع" ...




Publié le:2016-12-26 18:11:17

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