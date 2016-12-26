رئيس الحكومة يلتقي وفدا من منظمة الاعراف

وتطرق اللقاء للوضع الاقتصادي العام بالبلاد خاصة فيما يتعلق بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على تذليل العوائق القانونية والادارية والجبائية امام المستثمرين.
كما تناول اللقاء الاجراءات والحوافز المتخذة لمزيد التشجيع على الاستثمار وتحفيز المستثمرين على معاضدة مجهود الدولة في النهوض بالتنمية خاصة بالمناطق الداخلية والرفع من مستوى نسق النمو والانتاج من اجل تحقيق التشغيلية المطلوبة.
Publié le:2016-12-26 16:57:33
Par:Kakis Rafik (Germany ) Par Mobile
Sur: تحجير شراء الأراضي البيضاء والمساكن التي تقل قيمتتها عن 200 ألف دينار على الليبيين