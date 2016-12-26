رئيس الحكومة يلتقي وفدا من منظمة الاعراف

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 16:57:33

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتقدمه وداد بوشماوي.وتطرق اللقاء للوضع الاقتصادي العام بالبلاد خاصة فيما يتعلق بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على تذليل العوائق القانونية والادارية والجبائية امام المستثمرين.كما تناول اللقاء الاجراءات والحوافز المتخذة لمزيد التشجيع على الاستثمار وتحفيز المستثمرين على معاضدة مجهود الدولة في النهوض بالتنمية خاصة بالمناطق الداخلية والرفع من مستوى نسق النمو والانتاج من اجل تحقيق التشغيلية المطلوبة.