جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 16:55:13

- اهتمت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، نهاية الأسبوع ومستهل يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 ، بجملة من المواضيع والأخبار المتفرقة عبر تونس والعالم، أبرزها إطلاق حملة وطنية لمراقبة محلات المرطّبات مع اقتراب رأس السنة، وطلب الجزائر معلومات من تونس حول الإرهابيين العائدين من سوريا، وانتقال المعتصمين ببن قردان إلى مركز ولاية مدنين في خطوة تصعيدية.كما اهتمت بالكشف عن تطبيق يتيح التقاط الصور الشخصية "السيلفي" عن طريق الصوت والإعلان عن قرار "ترامب" بإلغاء 70 بالمائة من قرارات "أوباما".فقد أورد موقع "الجوهرة آف آم" محتوى تصريح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، للاذاعة حول القيام بحملة وطنية، بالاتفاق مع وزارة الصحة، ستشمل محلات المرطبات لمراقبة كيفية تخزينها بالأساس، وذلك مع اقتراب موعد الاحتفال برأس السنة الميلادية، ملاحظا أن بعض التجّار يتعمّدون الغش والزيادة في الأسعار في فترة الأعياد.ودعا رئيس المنظمة المستهلكين في تصريحه لترشيد استهلاكهم وعدم الاقبال على المحلات المخالفة والتي لا تتوفر فيها مواصفات الصحة والسلامة.وفي تصريح خاص، جاء على موقع قناة "نسمة"، أكد، المكلف بالإعلام بشركة فسفاط قفصة، علي هويشاتي، على ضعف انتاج الفسفاط بالنسبة لسنة 2016، حيث قدر بـ3،5 مليون طن فقط، في حين كان من المنتظر إنتاج 6،5 مليون طن، اي بنسبة عجز قدرت بـ45،5 بالمائة، نافيا من جهة أخرى، انطلاق استعمال الغاز الطبيعي بالمغاسل، وذلك لعدم استكمال مد القنوات بالحوض المنجمي، كما لم يحدد موعدا لانطلاق العمل به.من جهته، رصد موقع اذاعة "إي آف آم"، تحول عدد كبير، اليوم الاثنين، من التجار وأهالي بن قردان الذين ينفذون اعتصاما منذ شهر بالطريق المؤدية إلى معبر رأس جدير الحدودي تحت شعار "سيب بن قردان تعيش"، إلى مركز ولاية مدنين في خطوة تصعيدية لاحتجاجاتهم.ورفع المحتجون شعارات تنادي بتحقيق مطالبهم التي تتلخص مجملها في حل الإشكاليات العالقة مع الجانب الليبي فيما يخص معبر رأس جدير، وبإقالة والي مدنين معتبرين أنه فشل في تسيير الأمور المحلية والجهوية، ومستغربين من الصمت المتواصل للحكومة تجاه اعتصامهم، وفق ما نقله الموقع.وفي موضوع آخر، اهتم الموقع، بما نشرته جريدة "المحور" الجزائرية، حول قيام السلطات الأمنية بالجزائر بتوجيه طلب الى تونس، من أجل تزويدها بمعطيات استخباراتية حول الإرهابيين العائدين من جبهات القتال في سوريا، وذلك في إطار التنسيق الثنائي رفيع المستوى الذي يجمع البلدين في المجال.وأوضح ذات الموقع ، أن الاطلاع على البيانات الخاصة بـ "الدواعش" العائدين من سوريا سوف يمكن من معالجة ملفات تونسيين مفتش عنهم، منذ سنوات، في الجزائر بمعية إرهابيين جزائريين، التحقوا بتنظيمات مسلحة ومتطرفة.وفي مداخلة على موجات إذاعة "شمس آف آم"، أفاد المندوب الجهوي للسياحة في طبرقة وعين دراهم، هشام المحواشي، بالحركية الكبيرة التي تشهدها المعابر الحدودية مع الجزائر، خاصة على مستوى المعبر الحدودي بملولة، حيث بلغ معدل دخول الجزائريين لتونس بين 3 و4 آلاف شخص يوميا، مبرزا أن هذه الأعداد في تزايد، قادمين لقضاء عطلة نهاية السنة الإدارية.كما أشار المتحدث، إلى أن الحركة السياحية في النزل نشيطة، لافتا النظر إلى أن نسبة الأشغال بها بلغت إلى 70 بالمائة في البعض منها، فيما بلغ في البعض الآخر 100 بالمائة.وفي ما يتعلق بالشأن الثقافي العربي، تحدث موقع وكالة "رويترز" عن الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي والمقررة في الجزائر في شهر جانفي القادم، والتي ستكون الأضخم في مسيرة المهرجان، سواء على مستوى عدد العروض والمشاركين أو المدة الزمنية، مبيّنا مشاركة حوالي 550 فنانا مسرحيا عربيّا.وأشار الى أن مدينتي وهران ومستغانم ستستضيفان أنشطة وعروض المهرجان في الفترة الممتدة من العاشر إلى التاسع عشر من شهر جانفي 2017 ، مضيفا أن دورة هذا العام ستحمل اسم المسرحي الجزائري الراحل "عز الدين مجوبي".أما في الشأن العالمي، فقد نقل موقع "الشروق أون لاين" ما أعلن عنه الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي "نيوت غينغريتش"، الأحد 25 ديسمبر، من أن الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" بصدد إلغاء 70 بالمائة من المراسيم الصادرة عن الرئيس باراك أوباما، موضحا أن تدابير عملية الإلغاء ستتطلب "تسجيلا قانونيا من قبل محامين أذكياء".وذكر الموقع، بقيام ترامب خلال حملته الانتخابية، بالحديث مرارا عن إلغاء وتغيير في العديد من قرارات أوباما، من أبرزها تغيير برنامج الرعاية الصحية وإلغاء الاتفاق الذي عقده أوباما مع إيران بخصوص برنامجها النووي وغيرها.وفي المجال التكنولوجي، تم مؤخرا، تطوير تطبيق "فويس كام" لمستخدمي نظام "آي أو إس" والذي يتيح التقاط الصور الشخصية (السيلفي)عن طريق الصوت ودون الحاجة للضغط على أي زر.ويهدف هذا التطبيق، حسب ما ورد على موقع "العربية"، إلى مساعدة المستخدمين على التقاط صور "سيلفي" مميزة ومن زوايا صعبة دون الحاجة لاستخدام العصا المخصصة لذلك أو النقر على زر الالتقاط الذي قد يؤدي لاهتزاز الصورة، مشيرا إلى أن التطبيق المذكور متوفر مجاناً عبر متجر "آب ستور" ويُمكن تنزيله بحجم 13.