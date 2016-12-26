Radio Babnet Tunisie  On Air: Latifa Arfaoui - In Shallah  

الإضرابات الإقليمية للمعلمين والأساتذة تشمل الثلاثاء 27 ديسمبر ولايات تونس الكبرى وتختتم الاربعاء 28 ديسمبر بولايات الجنوب

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - تتواصل سلسلة الإضرابات الإقليمية التي ينفذها المعلمون والأساتذة بصفة دورية منذ يوم 15 ديسمبر 2016، لتشمل غدا الثلاثاء 27 ديسمبر كافة المؤسسات التربوية العمومية بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة)، وتختتم يوم الاربعاء 28 ديسمبر بكل من ولايات تطاوين وتوزر وقبلي ومدنين وقفصة.

ويجدد الأساتذة والمعلمون، من خلال هذه الإضرابات الإقليمية، التي تأتي تنفيذا لقرار الهيئتين الاداريتين القطاعيتين للتعليم الأساسي والثانوي،المنعقدتين في بداية شهر ديسمبر الجاري، مطالبتهم سلطة الإشراف بالإيفاء بكامل تعهداتها وتمسكهم بصرف كل مستحقاتهم المالية، فضلا عن الاحتجاج على الإجراء القاضي بايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية.
وقال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين لـ(وات) إن "الوضع بقي على حاله ولم يشهد أي تغيير في ظل صمت وزارة التربية رغم تواصل الإضرابات الإقليمية للأساتذة والمعلمين".
وكان السلامي أفاد في تصريح سابق ان "ما صرحت به وزارة التربية بشأن تمكين الأساتذة من كافة مستحقاتهم المالية خال من الصحة، لان ما قامت بصرفه من مستحقات يتعلق بمنحة التدريس في مراكز العمل الدوري للسنة الدراسية 2014 /2015 "، وفق تعبيره، لافتا إلى تمسك المربين بمطالبة الحكومة بإيجاد البدائل بعد استحالة التعامل مع وزير التربية ناجي جلول على خلفية إهانته لهم في عديد المناسبات من خلال تصريحاته الإعلامية".
يشار إلى انه خلال هذه الاضرابات الاقليمية، التي تشفع بتجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، يتولى المربون تأجيل إنجاز أي فرض يتزامن مع يوم الاضراب، إلى موعد لاحق، وفق السلامي.



Publié le:2016-12-26 18:47:29

cadre-eaae238a96e97340f6bba4870dc85d79-2016-12-26 18:47:29
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 135969

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 19h 09m |           
هذه جريمة في حق أبنائنا التلاميذ !!!
لايحق للمنظمة النقابية العبث بمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس!!!
أنتم شركاء في الجريمة مثلكم مثل بن علي الذي أشاع الجهل!!!

Momo1  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 18h 05m |           
إضراب بالتقسيط المريح ؟ باش تلقى الوزارة باش تخلصكم؟ ومن لحيتويضفرلو شكال؟أوقل قمة الغباء والبلاهة؟ وماوزن هذا الإضراب المجزأ؟ إن لم يكن خدمة للوزارة وللوزير؟ وتمخض طويلا ولم يلد حتى وهما



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135969 2937|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires