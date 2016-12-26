مسيرة في معتمدية جلمة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالجهة

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 16:39:04

- نفذ اليوم الاثنين، عدد من التلاميذ وعدد من ممثلى مكونات المجتمع المدني في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد مسيرة تلتها وقفة احتجاجية أمام المستشفى المحلي بالمنطقة للمطالبة بتحسين خدماته الصحية، وذلك على خلفية وفاة تلميذ يدرس بالباكالوريا إثر حادث مرور جد أمس الاحد، وتأخرت عملية إسعافه، على حد قولهم .وطالب المحتجون بضرورة تفعيل قرار تحويل المستشفى المحلي الى مستشفى جهوي وتجهيزه بالمعدات الضرورية وتدعيمه بالأطباء، منددين بتغافل السلطات المعنية عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأن معتمدية جلمة تعتبر نقطة عبور هامة بين شمال البلاد وجنوبها مما انعكس على معدل الحوادث المسجلة بالطريق الوطنية رقم 3 التي تمر بالمدينة، حسب تعبيرهم.من جهته أبرز المدير الجهوي للصحة زاهر احمدي أن الاطارات الصحية قامت بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للشاب المصاب غير أن حالته الصحية كانت خطيرة الامر الذي تسبب في وفاته.يشار إلى أن والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي كان قد أعلن سابقا أن الإشكال العقاري الذي كان يحول دون الشروع في اشغال تحويل المستشفى المحلي في جلمة الى جهوي قد تم حله ومن المنتظر أن تنطلق الاشغال خلال سنة 2017.من جهة أخرى أثار انتشار فيديو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك"، لأحد المواطنين وهو يقدم الإسعافات الأولية لابنه المصاب في حادث مساء أمس الأحد العديد من الاحتجاجات التي نددت بضعف الخدمات الصحية بمعتمدية جلمة .