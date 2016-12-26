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Economie

تحجير شراء الأراضي البيضاء والمساكن التي تقل قيمتتها عن 200 ألف دينار على الليبيين

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - أصدرت ادارة الملكية العقارية مذكرة جديدة تنص على "شرط منع بيع الأراضي البيضاء لحاملي الجنسية الليبية وتحجير بيع العقارات لهم، التي تقل قيمتها عن 200 ألف دينار تونسي" كما أفاد بذلك حافظ الملكية العقارية جمال العياري في تصريح خص به "وات"، الاثنين.

وأكد العياري أن المذكرة عدد 28 لسنة 2016 الصادرة في ديسمبر 2016، حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس، حددت الأساس القانوني لعملية شراء الليبيين للعقارات في تونس.
وتهدف هذه المذكرة حسب حافظ الملكية العقارية الى " تفادي المضاربة ، والتقليص من أخطار أن يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكن الاجتماعي".
وأضاف العياري أن المذكرة تاخذ في الاعتبار تحمل الدولة لجزء من كلفة اقتناء هذه المساكن اما على مستوى الميزانية أو من خلال امتيازات جبائية وهي امتيازات لا يمكن لغير التونسيين الاستفادة منها.
وليس لهذه المذكرة مفعول رجعي على العقود، التي تم ابرامها بعد 2011، وهي عقود يتم تسجيلها في القباضة المالية حفاظا على الحقوق المكتسبة للمتعاملين قبل اصدار هذه المذكرة ، وتضمن "حماية للسجل العقاري من الجمود و بقاء العقارات المبيعة خلال تلك الفترة خارج الدورة الاقتصادية" وفق العياري.
يذكر أن ادارة الملكية العقارية سبق أن أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين مما أثار ردود أفعال متفاوتة.
وبخصوص ذلك كان حافظ الملكية العقارية جمال العياري أكد ل"وات" أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.



Publié le:2016-12-26 18:52:17

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5 de 5 commentaires pour l'article 135965

Kakis Rafik  (Germany)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 19h 28m | Par           
أنا أتسائل هل التونسي الجنسية له الحق في إشتراك عقار و تسجيله بدولة ليبيا . فإن كان الجواب بلا ، إذا في تونس يكون نفس الجواب .

Mandhouj  (France)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 18h 17m |           
L'info telle qu'elle est reliée donne à croire que nous sommes dans une mesure discriminatoire et même contraire aux accords entre les deux pays ... je ne connais pas ce volet de la politique de l'habitat, mais je pense que le parc de l'accession sociale doit concerner les familles ou les individus selon (un dossier de revenu); le tunisien qui est dans un seuil de richesse -à devenir- n'a pas le droit d'acheter dans ce parc là. Mais
designer par la nationalité, c'est la discrimination. Il faut plutôt, faire preuve d’intelligence et non pas avoir recours par une législation qui pose problème en matière de droits de l'homme.

Expatjaloux  (United Arab Emirates)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 17h 49m | Par           
هل يشترون بالعملة الصعبة ؟

Carl Pablo  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 17h 29m |           
الذكاء التونسي ليس له حدود معناها في القريب العاجل معادش تلقى عقار قيمته أقل من 200ألف دينار بتدخلات الوسطاء و طمع المالكين هكة التحكم في الأسعار ولا لوح

TARAK KLAA  (France)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 17h 18m |           
Voilà maintenant environ 1 mois et demi que l'Airbus A330-200 immatriculé TS-IFM , le premier des deux appareils de ce type réceptionnés en 2015 , n'apparaît plus sur les radars , Tunisair a-t'elle une explication à donner à ce sujet ?
Qu'a t'elle fait de cet appareil flambant neuf ?





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