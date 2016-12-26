وزارة الداخلية، تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الفارط

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 13:36:36

- أوردت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الإثنين، حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر الجاري، مبينة في هذا الصدد، أنه تم إحباط 120 عملية تهريب، وحجز بضائع مهرّبة مختلفة تبلغ قيمتها المالية 3 ملايين و20 ألف دينار.كما أفادت الوزارة في بلاغها، بأنه تم القبض على ثلاثة عناصر تكفيريين مفتش عنهم لفائدة الحرس والأمن الوطنيين، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وإيقاف 26 عنصرا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي.وأضافت أنه تم حجز 1253 قرصا مخدّرا، وحجز 13060 علبة جعة كانت معدّة للترويج خلسة قيمتها 21 ألف دينار، إلى جانب حجز 3 بنادق صيد ومسدس و44 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وحجز 95 سيارات وشاحنات مفتش عنها.وأكدت كذلك إحباط عمليتي إجتياز الحدود البرية خلسة والقبض على 4 مجتازين، فضلا عن إحباط ثلاث عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 25 مجتازا.