مشاركة 100 عارض في ايام الصناعات التقليدية بولاية توزر

وتعرف هذه الدورة، بحسب ما افاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الصديقي مراسلة (وات) بالجهة "مشاركة حوالي 100 عارض، نصفهم من الحرفيين والمؤسسات الناشطة في المجال الحرفي المنتصبة بتوزر بهدف التعريف بمخزون الجهة واعطاء الاولوية لمنتوجهم الحرفي، في حين يتوزع الباقون على عدد من الولايات الاخرى".
وبين الصديقي ان "ايام الصناعات التقليدية، عبارة عن معرض مهني وتجاري سنوي يتيح الفرصة للحرفيين لترويج منتوجهم ويخلق فرص التواصل بين الحرفيين والمؤسسات التجارية من جهة والمستهلك من جهة اخرى، حيث يلقى المعرض اقبالا هاما من السياح التونسيين والاجانب وابناء ولاية توزر بما يوفره من منتوجات ذات جودة عالية اغلبها في مجالات النسيج التقليدي والتطريز والخزف والملابس التقليدية والالياف النباتية وغيرها من المنتوجات الحرفية التقليدية".
Publié le:2016-12-26 15:27:39
Par:abstract1 (Tunisia )
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