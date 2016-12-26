مشاركة 100 عارض في ايام الصناعات التقليدية بولاية توزر

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 15:27:39

- تنتظم الدورة الثامنة لايام الصناعات التقليدية بولاية توزر من 13 الى 20 جانفي القادم، تزامنا مع انعقاد الدورة 38 من المهرجان الدولي للواحات، وذلك بتنظيم من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية تحت اشراف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.وتعرف هذه الدورة، بحسب ما افاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الصديقي مراسلة (وات) بالجهة "مشاركة حوالي 100 عارض، نصفهم من الحرفيين والمؤسسات الناشطة في المجال الحرفي المنتصبة بتوزر بهدف التعريف بمخزون الجهة واعطاء الاولوية لمنتوجهم الحرفي، في حين يتوزع الباقون على عدد من الولايات الاخرى".وبين الصديقي ان "ايام الصناعات التقليدية، عبارة عن معرض مهني وتجاري سنوي يتيح الفرصة للحرفيين لترويج منتوجهم ويخلق فرص التواصل بين الحرفيين والمؤسسات التجارية من جهة والمستهلك من جهة اخرى، حيث يلقى المعرض اقبالا هاما من السياح التونسيين والاجانب وابناء ولاية توزر بما يوفره من منتوجات ذات جودة عالية اغلبها في مجالات النسيج التقليدي والتطريز والخزف والملابس التقليدية والالياف النباتية وغيرها من المنتوجات الحرفية التقليدية".