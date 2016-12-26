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Politique

رئيس الجمهورية يهنئ محمود عباس بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يقضي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - تقدم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بأحر التهاني لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، على إثر إعتماد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الفارط، للقرار رقم 2334 ، القاضي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجماع الأغلبية الساحقة لأعضائه.

وأكد قايد السبسي، في رسالة توجه بها اليوم الإثنين إلى نظيره الفلسطيني، أن قرار مجلس الأمن الدولي، يمثل إعترافا دوليا واسعا بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وإدانة صريحة لتعنّت إسرائيل، و إصرارها على مواصلة الأنشطة الإستيطانية في أرض فلسطين.
وإعتبر أنّ المجموعة الدولية، تجدّد التأكيد من خلال هذا القرار التاريخي، على أنّ إحلال السّلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، لا يمرّ إلا عبر الإعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
كما جدّد التعبير عن وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله من أجل قضيته العادلة، ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحريك مسار السّلام، ومواصلة العمل على حفز المجتمع الدولي على ممارسة كافة أشكال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التنفيذ الفوري لهذا القرار والقرارات الأممية السابقة ذات العلاقة.



Publié le:2016-12-26 13:24:23

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Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 15h 15m |           
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