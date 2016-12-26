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تهيئة الحديقة العمومية ببنزرت ضمن مشروع اطلق عليه اسم ''عينك على منزل عبد الرحمان''

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - انطلقت بمدينة منزل عبد الرحمان بولاية بنزرت اليوم الاثنين عملية تهيئة الحديقة العمومية ضمن مشروع اطلق عليه اسم "عينك على منزل عبد الرحمان"، بمشاركة جمعية "لم الشمل" ودار الشباب بالجهة، وفق ما ذكره المنسق الجهوي للجمعية فاروق قار علي لمراسل (وات) بالجهة.

واوضح ذات المصدر ان المشروع ككل يندرج في اطار مخرجات الملتقى الجهوي الأول "أية علاقة نريد بين مؤسسات الشباب وهياكل المجتمع المدني" الذي انتظم في بداية الشهر الجاري بالجهة، وتم في اعقابه تخصيص اعتماد بقيمة 1700 دينار لانجاز مشروع مجتمعي موجه وناجع قبل موفي 8 جانفي المقبل.
ويهدف المشروع الى خلق روح مبادرة التطوع لدى شباب المنطقة، وهو ينتظم بالتنسيق مع كل من مصالح المعتمدية بمنزل جميل وخاصة بلدية منزل عبد الحمان والهيئة المحلية للهلال الاحمر بمنزل جميل وفوج منزل عبد الرحمان للكشافة التونسية ووحدة رحلات وسياحة الشباب بدار الشباب بنزرت.
وبين منسق الجمعية انه "سيتم تعهد الحديقة بالكامل، واعادة تجديدها وتحويلها الى فضاء ترفيهي ومنتزه للعائلات واطلاق اسم الفنان التشكيلي المعروف جهويا ووطنيا ودوليا في عالم الريشة الفنية المرحوم المنوبي بوصندل عليها"، ودعا بقية المكونات الرسمية والمجتمعية والمؤسساتية "لتقديم العون للمشروع ككل، خاصة وان اعتماداته الجملية توازي ال10 الاف دينار".



Publié le:2016-12-26 15:40:52

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