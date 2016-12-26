جمعية القضاة التونسيين تدعو القضاة بكامل محاكم الجمهورية إلى تأجيل النظر في القضايا ايام 28 و29 ديسمبر

Lundi 26 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 10:47:33

- دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكامل محاكم الجمهورية إلى تأجيل النظر في القضايا ايام 28 و29 ديسمبر الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف وأمام قصر العدالة بتونس.تاتى هذه التحركات من أجل التصدي لما وصفته الجمعية بالانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.