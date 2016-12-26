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Justice

جمعية القضاة التونسيين تدعو القضاة بكامل محاكم الجمهورية إلى تأجيل النظر في القضايا ايام 28 و29 ديسمبر

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكامل محاكم الجمهورية إلى تأجيل النظر في القضايا ايام 28 و29 ديسمبر الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف وأمام قصر العدالة بتونس.
تاتى هذه التحركات من أجل التصدي لما وصفته الجمعية بالانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.




Publié le:2016-12-26 10:47:33

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2 de 2 commentaires pour l'article 135952

Bakha  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 11h 30m |           
Bjr
Moussibat Tounes fi nokhebéteha

juges,avocats, médecins,journalistes.....................

aucun ne mérite la majuscule

merci

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 10h 55m |           
ما حكم من يعمل على تعطيل القضاء ويعطل مصالح المتقاضين ؟
أن لم يجد عقابا في الدنيا فعذاب الاخرة ادهى وامر
وصدق رسول الله قاضيان في النار وقاض في الجنة



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