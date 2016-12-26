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Politique

القبض على المعتدي على الطلبة الكونغوليين، ضحايا عملية إعتداء بالعنف الشديد وسط العاصمة

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - عاد المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مساء يوم الأحد، بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، ثلاثة طلبة كونغوليين (فتاتان وشاب)، كانوا ضحايا عملية اعتداء بالعنف الشديد، أمس السبت بالعاصمة، من قبل شاب تونسي

واطمأن الوزير على تحسن الحالة الصحيّة للضحايا، "موصيا بتوفير كل الرعاية لهم والمتابعة لحالتهم"، وفق ما أوردته الوزارة مساء الأحد في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
كما أعلن بن غربية في تصريح إعلامي بمناسبة زيارته هذه، أن "التحقيقات في هذا العمل الإجرامي مازالت جارية".
يذكر أن ثلاثة شباب كونغوليين، (فتاتان وشاب)، تعرضوا مساء السبت، لاعتداء بسكين من قبل شاب تونسي، بمنطقة "الباساج" بالعاصمة، مما خلف أضرارا بدنية جسيمة للفتاتين، نقلا على إثرها إلى مستشفى شارل نيكول، فيما جرح في ذراعه الشاب المرافق لهما والذي تدخل للدفاع عنهما.
وقد أكد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في وقت سابق، أنه تم القبض على المعتدي وإيداعه السجن منذ أول أمس السبت وأن التحقيقات متواصلة معه.
وكان عدد من الطلبة الأفارقة بتونس، نظموا يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "احتجاجا على الإعتداءات التي تطال الأفارقة بتونس وخاصة منهم الطلبة"، حسب المشاركين في الوقفة الذين طالبوا الحكومة التونسية ب"حمايتهم وعدم تكريس عقلية الإفلات من العقاب، بسبب تكرر الإعتداءات على الأفارقة بتونس".




Publié le:2016-12-26 00:54:53

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5 de 5 commentaires pour l'article 135948

Kakis Rafik  (Germany)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 10h 47m | Par           
لا بد من تسليط أقصي العقوبة على هذا المجرم و أمثاله ، الميز العنصري ليس له مكان في تونس بغض النظر على الأفارقة السود هناك تونسيون الأصل أبناء بلدي و من دمي و لحمي يعيشون في جنوب تونس و هم ذو بشرة سوداء . هل هذا يعني أنهم بشر من الطبقة الثانية، لعنة الله على من يفكر أن أسود اللون ليس ببشر، لا بد من قانون صارم ضد الميز العنصري ، نحن بلد مسلم و مسالم و ديننا الإسلام ، الله وحده من خلق الأبيض و الأسود و لذا من تطاول على خلق الله فهو ليس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

Tarek Ramchani  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 09h 48m |           
السجن مدى الحياة أقل عقوبة ممكنة لجريمة بشعة ضد أناس ذنبهم الوحيد لون البشرة.

يجب التنصيص على قوانين صارمة و ردعية ضد العنصرية.

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 09h 36m |           
ان الاوان لوضع حد للجريمة بانواعها و بقبضة قانونية من حديد.. على كل قاض وطني ان لايكون لديه صرف مع المنحرفين بمعنى ان يقضي بالمدة القصوى المتاحة عندما تتوفر لديه كل اركان الجريمة

Libre  (France)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 08h 35m |           
Les braqueurs et les voleurs de toute sorte commandent la rue et les blancs tunisiens vivent encore a l'age des pierres on a dit que c'est un pays des degenerés

Mandhouj  (France)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 08h 27m |           
على الحكومة أن ترتقي لأرقى القيم الحضارية و أن تفرض الأمن في الشارع .. الشارع ليس ملك العنصريين أو لوبيات الجريمة المنظمة .



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