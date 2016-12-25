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Politique

المرزوقي: الخزي والعار لمن لا يحترم ضيوفنا الأفارقة ويعاملونهم بعنصرية

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - عبر رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك عن إدانته لحادثة الاعتداء التي تعرضت له فتاتان وشاب من الجالية الإفريقية في تونس من قبل منحرف في منطقة " الباساج".

وقال المرزوقي تعليقا على الحادثة " كل التضامن مع الطلبة الأفارقة وضحايا العنصرية أيا كان شكلها -كل أسفي كتونسي للإعمال المشينة التي أدت لهذه الوقفة وتمنياتي لضحايا الاعتداء البشع بالتعافي السريع .الخزي والعار لمن لا يحترمون للإنسان أيا كان لونه ودينه وجنسه وجنسيته الكرامة التي حباها به الله وهو يهبه الحياة.
جدير بالذكر ان عددا من الطلبة الافارقة من مختلف الجنسيات نددوا في وقفة احتجاجية بالمسرح البلدي بالعاصمة بالاعتداءات العنصرية على الجاليات الافريقية بتونس مطالبين الحكومة بالتدخل.




Publié le:2016-12-25 23:46:57

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