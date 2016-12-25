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Politique

وقفة احتجاجية لطلبة مقيمين بيننا يحتجون ضد تكرر حالات العنف ضدهم

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - نظم عدد من الطلبة الأفارقة بتونس، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "احتجاجا على الإعتداءات التي تطال الأفارقة بتونس وخاصة منهم الطلبة"، حسب المشاركين في الوقفة الذين طالبوا الحكومة التونسية ب"حمايتهم وعدم تكريس عقلية الإفلات من العقاب، بسبب تكرر الإعتداءات على الأفارقة بتونس".

وقد تجمع أمام المسرح البلدي العشرات من أبناء القارة السمراء، من جنسيات مختلفة (السينغال، الكونغو ، نيجيريا ... )، أغلبهم من الطلبة الذين يزاولون تعليمهم بتونس، للتعبير عن "تنديدهم بالإعتداءات التي تطال أبناء جنسهم في تونس ورفضهم الشديد للممارسات العنصرية التي يتعرضون لها خلال إقامتهم بالبلد".
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنصرية والعنف، على غرار "لا للعنف ..لا للعنصرية" و"تونس إحمنا".
يذكر أن ثلاثة شباب كونغوليين، (فتاتان وشاب)، تعرضوا أمس السبت، لاعتداء بسكين من قبل شاب تونسي، بمنطقة "الباساج" بالعاصمة، مما خلف أضرارا بدنية جسيمة للفتاتين، نقلا على إثرها إلى مستشفى شارل نيكول، فيما جرح في ذراعه الشاب المرافق لهما والذي تدخل للدفاع عنهما.

وأكد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم القبض على المعتدي وإيداعه السجن منذ أمس والتحقيقات متواصلة معه.
ولاحظ الأمين العام لجمعية الطلبة الأفارقة بتونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء (وات)، أن هذه المظاهرة السلمية تهدف إلى التنديد بما يعانيه الطلبة الأفارقة في تونس منذ سنوات، قائلا في هذا الصدد: "لطالما اشتكينا في مناسبات عدة، لدى مراكز الأمن، من حالات العنف والعنصرية المسلطين على الأفارقة بتونس، دون أن نتلقى أي رد في الغرض"، مؤكدا وجود "حالات موت جراء الإعتداءات".

وشدد على أن تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية، يهدف إلى إيصال صوت الطلبة الأفارقة إلى الإعلام والكشف عما يتعرضون له من مختلف أشكال المضايقات"، وبالتالي دعوة الحكومة التونسية إلى "توفير الحماية لهم وضمان حقوقهم"، معتبرا أنه "إذا صار الشعور بالأمان منعدما في تونس، فإنهم سيضطرون إلى العودة إلى بلدانهم".





Publié le:2016-12-25 18:30:06

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10 de 10 commentaires pour l'article 135932

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 23h 41m | Par           
La Tunisie restera un pays d'hospitalité par excellence et ces gens là sont nos invités que nous avons le devoir de les traiter convenablement. Malheureusement et comme toujours il existe une minorité qui ne respecte pas nos traditions et essayer de bafouer nos bons comportements. Nous espérons que cette minorité de gens qui sont en train de déraper respectent tous nos invités quel que soit leur nationalité et leur origine.

Sarih  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 22h 55m |           
عيب يا توانسة راهم اقاربنا في المهجر ما نبش يعاملوهم بعنصرية واحنا نعامل أخوتنا ألأفارقة بعنصرية؟؟؟؟؟؟؟ حرام علينا

Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 21h 21m |           
حذاري ايها التونسيين . ان العنصرية و العنصريين داخرين و ما هذا السلوك بمستقيم . قوة عزم الامور تدككم اجمعين تماما كما المذهبيين الداعشيين . ان الحقبة حقبة الظلم و الضلال المبين فعودوا عن غيكم ايها الضالين . وجب تفعيل قوانين الاعدام ضد العنصريين و العرقيين و المذهبيين و الطائفيين ان هذا لهو الدين الحنيف لو تعقلون . فعلى الدولة الحقانية ان تفعل القانون و لا مجرم ينجو من القصاص العادل المبين . انا العالمي mshben1.

Libre  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 21h 14m |           
Les rejetons des voleurs et ignorants et lâches tunisois font honte a ce pays dans tous les domaines,ils sont supérieures aux autres dans le mensonge le vol et l'ignorance pays d'ignorants et des animaux sauvages qui sont des chiens devant la race blanche europeenne et pseudo lions devant les tunisiens et les africains en general tfouuuh

Touti  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 20h 23m |           
معذرة ايها الافارقة الطيبون

Chebbonatome  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 20h 14m |           
يا حسرة على تونس التي كانت تبجل الغريب
لقد اصاب شعبها التشنج من شدة وقع الاعلام الخبيث الذي ينزع الاطمئنان من النفوس
و يصيبهم بحالة استنفار قسوى كمل يفعل العدوّ بعدوّه

Mandhouj  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 19h 41m |           
هذا عار على تونس ... ثم على مؤسسات الدولة أن تدخل على الخط بكل جدية ... عنصرية مقيتة يؤسس لها النمط الخبيث و يجعلها مستمرة عبر التعامل الإداري و غيره من الآليات التي لا تشرف .

كيف يحدث هذا في تونس؟ كل إتحادات الطلبة و الجمعيات الحقوقية يجب أن تقوم بتحركات قوية ، حتى تستفيق الحكومة .

Zouze2004  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 19h 35m |           
اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا .لا حول ولا قوة إلا بالله ما سلم منا حد لا في إداخل ولا في الخارج

Chokri Soiaihia  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 19h 27m | Par           
انه الانحدار لامة الاصل فيها انها انها صاحبة دعوة سامية انجبت بلال ابن رباح اول مؤذن في الاسلام الي امة كلوشارات خسارة يحز في النفس

AGAINIOUS  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 19h 27m |           
Les imbéciles et les moins que rien qui agissent de la sorte se prennent pour des êtres supérieurs quelle honte agresser une personne rien que pour la couleur de sa peau même votre Allah n'accepte pas ça



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