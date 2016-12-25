Radio Babnet Tunisie  On Air: Med Abdelwahab - Bafakker Filli Nassini  

ورشة تفكير فى تونس حول موضوع ''الرشوة الجنسية''

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - ببادرة من منظمة "انا يقظ" احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة يوم الاحد ورشة تفكير حول موضوع" الرشوية الجنسية" فى تونس بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والنفسيين.

ووفق بعض الحاضرين فإن هذا المصطلح مركب بين مفهومين "رشوة" و"جنسية" اي "فساد" و"الاستغلال الجنسي" وهو نوع من انواع الفساد تكون فيه عملية الرشوة هي "الجنس" عوض المال، كما تعرف الرشوة الجنسية على انها "إساءة استخدام السلطة للحصول على فائدة جنسية او الاستفادة منها" وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة فى العديد من البلدان إلا أنه وفى الكثير من الاحيان لا تتم مناقشتها فى سياق قضايا الفساد لان الفساد مرتبط اساسا بالتبادلات المالية وتم خلال هذا اللقاء التاكيد بالخصوص على ان مفهوم الرشوة الجنسية او "الابتزاز الجنسي" حديث نسبيا على الاقل من حيث التعاطي الاعلامي واهتمام العامة بهذه الظاهرة وهو ما يفسر ضبابية التعامل معها وخاصة من حيث التكييف القانوني لهذه الممارسة وتحديد مسؤولية كل طرف فيها وهذا الامر جعل تشخيص التداعيات الحقيقية لها وبالتالي معالجتها على مختلف المستويات الاخلاقية والاجتماعية امرا صعبا كما ان "الرشوة الجنسية" ومحورها اساسا ما يسمى قانونا ب"الاطراف الضعيفة" وهي عادة المراة او الاطفال، وفضاؤها الطبيعي هو مواقع السلطة او اسداء الخدمات والتي من المفترض ان تكون المراة (او الطفل) فى حاجة ماسة الى خدمة ما فتتم مقايضة توفير هذه الخدمة بطلبات جنسية.

كما تمت الإشارة الى أن المشرع التونسي اهتم اكثر بشخصية "الموظف العمومي" وافرده بفصول جزائية لمعاقبته عند حصول هذه الجريمة وهذا لا يعني ان الاشخاص من خارج المرفق العمومي يفلتون من التتبعات عدلية او قضائية.
وذكر بعض المتدخلين ان نقص الوعي لدى النساء بان الرشوة الجنسية هي شكل من اشكال الفساد يجعلهن يعزفن عن الابلاغ عن هذه الانتهاكات فى مؤسساتهن عند حصولها، كما ان الضوابط الاجتماعية والخوف من الفضيحة يدفع بعض السيدات الى السكوت عنها ومن هذا المنطلق وجب العمل اولا على تحسيس المراة بعواقب مثل هذه الممارسات وخاصة التوعية بأهمية التبليغ عنها لمحاصرتها والقضاء عليها نهائيا.




Publié le:2016-12-25 18:15:51

cadre-e22dd744e24516d5996ee1b6da711fc2-2016-12-25 18:15:51
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 135930

Abu Dhiya  (Europe)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 19h 33m | Par           
ما معني الرشوة الجنسية...هههه! يعني الدعارة مقابل خدمة ما...هل هذا يناقش أم توجب علينا اصلاح المجتمع المسلوب من أخلاق الاسلام و العروبة و العفة لا يضاهها ثمن ان اتبعنا أجدادنا و أسلافنا... تجوع الحرة و لا تأكل من ثديها.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135930 13232|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires