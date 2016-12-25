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Economie

ارتفاع في نسبة إشغال نزل طبرقة وعين دراهم وحركة نشيطة بعد توافد اعداد كبيرة من الجزائريين

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - سجلت نسبة إشغال النزل بمدينتي طبرقة وعين دراهم، إلى حدود ليلة امس السبت، ارتفاعا ملحوظا (بلغ 100 بالمائة بعدد من الوحدات السياحية بالجهة)، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة هشام المحواشي لمراسل (وات) بالجهة.

كما سجل معبري ملولة بطبرقة والببوش بعين دراهم حركة نشيطة، حيث شهد معدل دخول الجزائريين اليومي خلال الأسبوع المنقضي عبر معبر ملولة ارتفاعا لافتا، تراوح بين 3000 و4000 جزائري، وتزامن هذا الدخول مع العطلة المدرسية بالمؤسسات التربوية الجزائرية، وإقبال العائلات على قضاء عطلة راس السنة الإدارية بتونس.
وبلغ عدد الوافدين على النزل بكل من مدينتي طبرقة وعين دراهم منذ جانفي 2016 والى غاية 20 ديسمبر الجاري، 148 ألف و595 وافدا ، أي بزيادة قدرها 16.7 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، وذلك دون اعتبار التظاهرات والرحلات السياحية.
كما بلغ عدد الليالي المقضاة منذ جانفي 2016 وإلى حدود 20 ديسمبر الجاري، 289 الف و47 ليلة، أي بزيادة قدرها 8.3 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.

من جهة أخرى، سجل دخول الجزائريين عبر المعبرين الحدوديين ملولة وببوش إلى غاية 30 نوفمبر الماضي تزايدا ملحوظا مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، حيث تجاوز عدد الوافدين الجزائريين عبر معبر ملولة 530 ألف جزائري مقابل ما يناهز 400 ألف جزائري السنة الماضية(بزيادة ناهزت 26 بالمائة)، فيما سجل عدد الوافدين الجزائريين عبر معبر ببوش لذات الفترة دخول أكثر من 100 ألف جزائري، مقابل نحو 68 ألف جزائري دخلوا في ذات الفترة من السنة الماضية (بزيادة ناهزت 49 بالمائة).




Publié le:2016-12-25 13:20:58

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1 de 1 commentaires pour l'article 135925

Elmejri  (Switzerland)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 17h 29m |           
مرحبا باخوتنا الجزائريين و بالسياحة الداخلية....




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