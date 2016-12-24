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العمد في بولاية المنستير يطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبتشريكهم في كلّ المشاغل التنموية

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - طالب العمد خلال الندوة الجهوية للعمد بالمنستير التي انتظمت اليوم السبت بمقر الولاية، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبتشريكهم في كلّ المشاغل التنموية لضمان سير تنفيذ المشاريع وإنجازها في الآجال.

، وتمحورت مشاغل هؤلاء العمد بالخصوص حول مجالي الاتصال والتنسيق مع مختلف المصالح المحلية والجهوية وسبل تطويرها لمزيد الإرتقاء بجودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والمواطنات في الجهة وبالتالي تحسن جودة الحياة.
وذلك وفق ما أفاد به مراسلة (وات) الملحق الصحفي بولاية المنستير سامي طرشون.
وأكذد والي المنستير عادل الخبثاني خلال إشرافه على هذه الندوة، أنّ اجتماعات دورية ستنظم مع العمد على مستوى الجهة لمزيد التنسيق معهم في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ولإحكام الإحاطة بمشاغل المواطنات والمواطنين والعناية بالعائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة والعائلات التي تمر بوضعيات صعبة وتحيين القائمات بشأنها لتحقيق أكثر نجاعة في التدخل والإحاطة بها على المستوى المحلي والجهوي.
ويشار إلى أن العمد اقترحوا بهذه المناسبة إحداث منحة تحفيزية لفائدة العمد الذين يتميزون خلال أدائهم لعملهم.



Publié le:2016-12-24 21:48:11

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