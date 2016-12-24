حجز مستودع للسلع المهربة في منطقة سيدي علي الحطاب في المرناقية

Samedi 24 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 19:57:39

- تمكن مساء اليوم السبت، أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في عمل مشترك مع فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بمنوبة ووحدات الحرس الوطني بالمرناقية من ضبط مخزن للمواد المهربة بمنطقة سيدي علي الحطاب بمعتمدية المرناقية فاقت قيمة المحجوزات به ـ10آلاف دينار، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة (وات) بالجهة.وأوضح بن خليفة أنه على إثر معلومات توفرت حول تحويل شخص بالمنطقة المذكورة منزله الى مخزنين منفصلين للسلع المهربة وبعد الحصول على إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تمت مداهمة المكان والعثور على كميات كبيرة من الاواني والآلات المنزلية الصينية الصنع والمسربة عبر مسالك التهريب.وتمثّلت المحجوزات في 75 طاقم طاولة صنع صيني و18 مكنسة كهربائية و26 طاقم كؤوس "كريستال" و21 الة تحضير قهوة و 16 طاقم مطبخ و13 طاقم قلي و56 فرنا كهربائيا و 15 الة تحضير مثلجات و19 الة رحي و 32 غطاء سرير .وأضاف نفس المصدر أن وحدات الديوانة قامت بتحويل المحجوز إلى مستودع الفرقة وتحرير محضر في الغرض في انتظار استكمال بقية الاجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا.