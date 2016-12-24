قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بنفطة من ولاية توزر تشارك في تنظيمها مجموعة من الجمعيات المختصة

وأضاف كريفي،في تصريح لمراسلة (وات)، أنه انتفع بتدخلات القافلة نحو 200 مستفيد وذلك من خلال العيادات المجانية في عدد من طب الاختصاص على غرار امراض القلب والشرايين وضغط الدم والسكري والاسنان والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم.
وأوضح أن القافلة أمنت عيادات مجانية وكشوفات بالاشعة وكذلك بجهاز التصوير بالصدى من خلال مخبر متنقل خصص للكشوفات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم ،مؤكدا انه تم توفير مجموعة من الادوية المجانية للمرضى و تمت احالة بعض الحالات الى المستشفيات الجامعية لمواصلة إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة.
Publié le:2016-12-24 20:01:02
Par:libre (France )
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