قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بنفطة من ولاية توزر تشارك في تنظيمها مجموعة من الجمعيات المختصة

Samedi 24 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 20:01:02

- قدمت قافلة طبية متعددة الاختصاصات صباح اليوم السبت ، خدمات طبية متنوعة لفائدة المرضى بالمستشفى المحلي بنفطة من ولاية توزر ،حيث شارك في تنظيمها كل من نادي "روتاري المنار" وجمعية "الكرامة لمكافحة السرطان "بتوزر الى جانب الادارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية لديوان الاسرة والعمران البشري بتوزر،حسب ما أفاد به رئيس جمعية الكرامة لمكافحة السرطان عماد كريفي مراسلة (وات) بالجهة.وأضاف كريفي،في تصريح لمراسلة (وات)، أنه انتفع بتدخلات القافلة نحو 200 مستفيد وذلك من خلال العيادات المجانية في عدد من طب الاختصاص على غرار امراض القلب والشرايين وضغط الدم والسكري والاسنان والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم.وأوضح أن القافلة أمنت عيادات مجانية وكشوفات بالاشعة وكذلك بجهاز التصوير بالصدى من خلال مخبر متنقل خصص للكشوفات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم ،مؤكدا انه تم توفير مجموعة من الادوية المجانية للمرضى و تمت احالة بعض الحالات الى المستشفيات الجامعية لمواصلة إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة.