كاتب الدولة للشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره الياباني

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 21:08:00

- عقد كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي أمس الجمعة، جلسة عمل مع نظيره الياباني تاكيزاوا موتوم ، نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 22 الى 24 ديسمبر الجاري.وتطرق الجانبان خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى واقع علاقات التعاون بين تونس واليابان وآفاق تنويعها وتعزيزها، لاسيما مع تزامن هذه الزيارة مع احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وعبّر كاتب الدولة بالمناسبة عن تقدير تونس للدور الذي تقوم به اليابان في مساندة الانتقال الديمقراطي بالبلاد ومعاضدة مجهوداتها التنموية، مذكرا بالمشاركة اليابانية "المتميزة" في ندوة الاستثمار ودعم الاقتصاد التي انعقدت أواخر الشهر الماضي و إعلان الجانب الياباني عن موافقته على تمويل محطة تحلية مياه البحر بصفاقس عبر قرض ميسر تناهز قيمته 700 مليون دينارا.من جانبه، جدّد موتوم إعجابه بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد ، مؤكدا عزم اليابان على مواصلة مساندتها لتونس في مختلف المجالات وخاصة على مستوى تعزيز قدراتها الأمنية ومكافحة الارهاب وتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا الى أن برلمان بلاده قد وافق مؤخرا على تخصيص مبلغ 9 مليون دولار أمريكي لمرافقة و مساندة الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا ومن بينها تونس.كما ثمن من ناحية أخرى، التجربة التونسية في مجال تمكين المرأة معبرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذه التجربة و تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالمرأة في البلدين.يذكر أن المسؤول اليابني قام صباح أمس الجمعة بزيارة إلى متحف باردو حيث وضع إكليلا من الزهور ترحما على ضحايا حادثة باردو الإرهابية في شهر مارس من سنة 2015.