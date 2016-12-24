اجتماع في مقر رئاسة الحكومة يقرّ إجراءات لاستحثاث نسق انجاز عدد من المشاريع الكبرى المعطلة في مدنين (الوالي)

وشملت هذه الاجراءات مشاريع معطّلة وتشكو صعوبات والتي تقلّص عددها هذه السنة في الجهة الى 8 مشاريع من جملة 16 مشروعا كان معطلا السنة الماضية.
وفي هذا السياق تم اتخاذ قرارات شملت التسريع في التراتيب الادارية لاستحثاث نسق انجاز قسط الطريق السيارة قابس- مدنين وايصال الغاز الطبيعي إلى ولاية مدنين، في حين تقرر ان تنطلق الاسبوع المقبل اشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببن قردان بعد ان تم تكليف شركة المقاولات المعنية والاسراع في توسعة رأس مال شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الهيكل المعني بالمناطق الصناعية بالجهة.
وقال الوالي إن " المنطقة اللوجستية في بن قردان كانت احد المشاريع التي تم التركيز عليها في هذا الاجتماع" ،مشيرا الى انه "تم التدخل لدى الادارة للاسراع في التراتيب لانطلاق الاشغال بها وتعهدت الدولة بانجاز اشغال التهيئة الخارجية بها باعتمادات تفوق 30 مليون دينار فيما اسندت الى الديوان التونسي للتجارة ليقوم بالبحث عن مكتب دراسات للإشراف على المنطقة والبحث عن مستثمر".
يشار الى أن هذا الاجتماع الذي أشرف عليه مستشار رئيس الحكومة و والي مدنين حضره مديرون عامون والمديرون الجهويون لمختلف الادارات ذات العلاقة بالمشاريع موضوع اللقاء.
Publié le:2016-12-24 19:24:37
Par:Chebbonatome (Tunisia )
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