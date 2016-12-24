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Economie

مليون سائح زاروا تونس الى غاية 20 ديسمبر 2016

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - بلغ عدد السياح الوافدين على تونس الى غاية 20 ديسمبر 2016، حوالي 5ر5 مليون سائح بعائدات قدرت ب2ر2 مليون دينار، حسب ما اعلنته السبت ببنزرت، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق.

وقدر عدد الليالي المقضاة، خلال هذه الفترة، بحوالي 17 مليون ليلة دون اعتبار عدد السياح التونسيين الذين بلغ عددهم 2 مليون سائح قضوا ما يوازي 5 ملايين ليلة، حسب اللومي.
وقالت اللومي، انه رغم تراجع عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس إلا انه أمكن إنقاذ الموسم السياحي لهذه السنة.
وبينت أن الوزارة تتجه نحو تنويع المنتوج السياحي على غرار السياحة الايكولوجية والسياحة الفلاحية وسياحة المؤتمرات وغيرها ودعم السياحة الشاطئية.
كما تسعى الوزارة الى تطوير سياحة الموانئ الترفيهية إذ تم في هذا الصدد التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من اجل إعادة إحياء الموانئ البحرية القديمة وغير المستغلة في نشاطها البحري اضافة الى الاهتمام بمجال الصناعات التقليدية عبر تحيين دراسة شاملة للغرض سيكون لكل جهة في البلاد نصيب منها.



Publié le:2016-12-24 19:10:54

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