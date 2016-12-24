Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Iss2al Fiaa  
Politique

وزيرة السياحة: تونس بلد سلام وليست بلد ارهاب

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - قالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ان "تونس بلد السلام وليست بلد ارهاب حتى وان كان المتهم في العملية الإرهابية التي جدت مؤخرا ببرلين، تونسي".
واعتبرت السبت، فى تصريح اعلامي فى اطار زيارتها لولاية بنزرت "ان هذه العملية الإرهابية بشعة ومؤلمة لكل بلدان العالم".
وجاءت تصريحات اللومي، خلال لقائها السبت، بمهنييي القطاع ببنزرت الذين طالبوا بتشريك الجهة في القرار النهائي الذي سيتم اتخاذه بخصوص قصر الرئيس الاسبق بالحويض من معتمدية اوتيك والتصدي للمتدخلين العشوائيين في المجال.

كما دعوا الى التسريع بفض اشكالات المنطقة السياحية والاهتمام اكثر بمجال الصناعات التقليدية وبعث سوق للغرض بالجهة والعمل على دعم سياحة اليخوت والسياحة البحرية اساسا.
وطالبوا بفض اشكال الامتياز الجبائي بالنسبة لوكالات الاسفار الراغبة في تجديد اسطولها من الحافلات والسيارات رباعية الدفع وغيرها وتقديم الدعم المالي المطلوب لاصحاب المؤسسات السياحية ووضع برنامج مندمج لتاهيل مؤسساتهم.
وأوصوا بتثمين جزيرة جالطة بانجاز مرفئ بها مع المطالبة بتطوير مجال سياحة المؤتمرات بالولاية واستغلال المميزات الطبيعية والاستراتيجية لولاية بنزرت في المجال.
وأعلنت وزيرة السياحة، من جهة اخرى، ان منطقة دار الجنة ببنزرت الجنوبية ستشهد انجاز مشروع سياحي مندمج عبارة عن قرية ايكولوجية نموذجية تمتد على مساحة 120 هك.



Publié le:2016-12-24 18:38:39

cadre-d3b45ccb844489c4640c0435288e368e-2016-12-24 18:38:39
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135898



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135898 100|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires