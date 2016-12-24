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Politique

في ساحة باردو: محتجون يرفضون عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - نظم لفيف من منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت، 24 ديسمبر، بساحة باردو، أمام مجلس نواب الشعب، مظاهرة، للتعبير عن رفض عودة "الإرهابيين" التونسيين من بؤر التوتر، مثل سوريا وليبيا والعراق، وغيرها من البلدان التي تتحرك فيها التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"...
كما طالب المحتجون بمحاكمة الإرهابيين فور عودتهم، رافعين شعارات "لا جنسية تونسية للعصابات الإرهابيّة"

















Publié le:2016-12-24 13:31:03

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3 de 3 commentaires pour l'article 135887

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 14h 34m |           
Je n'ai pas assisté, mais je pense aussi comme la majorité qui ne s'est pas déplacé à Bardo, que ces gens n'ont pas à revenir ici.
Que les pays qui les ont acceptés au début, les invités ou s'ils sont entrés en force ou par n'importe quel moyen, appliquent strictement leurs lois à leurs encontre.
Je ne pense pas que - leurs stages ou bien leurs expériences acquis à l'étranger de façon volontaire - serviront la nation tunisienne.
Qu'ils cherchent leurs refuges mais pas en Tunisie puisqu'ils l'ont quittés de leurs propres grès pour des missions graves et dangereuses pour l'humanité.
D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y est des gens qui accepteront ces '' torchons brûlés '' et à '' brûler '' avec une déformation irréversible de cerveau et d'esprit.

Oceanus  (Spain)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 14h 29m |           
J espere que tous ces traitres meurent sans revenir a la tunisie .j espere que bachar assad tue tous les tunisiens qui ont fait la guerre chez lui.leur retour est tres dangereux pour la tunisie .

Elghazali  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 14h 04m |           
Il faut surtout poursuivre les cheikhs et tous les autres qui les ont encouragé à quitter le pays pour devenir de terroristes.
Comme d'habitude les vrais responsables échappent à la justice.
Il restera la justice divine.



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