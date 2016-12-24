في ساحة باردو: محتجون يرفضون عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

Samedi 24 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 13:31:03

- نظم لفيف من منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت، 24 ديسمبر، بساحة باردو، أمام مجلس نواب الشعب، مظاهرة، للتعبير عن رفض عودة "الإرهابيين" التونسيين من بؤر التوتر، مثل سوريا وليبيا والعراق، وغيرها من البلدان التي تتحرك فيها التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"...كما طالب المحتجون بمحاكمة الإرهابيين فور عودتهم، رافعين شعارات "لا جنسية تونسية للعصابات الإرهابيّة"