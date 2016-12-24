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Sécurité

الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين فوشانة والوسلاتية على علاقة بالإرهابي ''أنيس العامري''

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - جاء فى بلاغ اصدرته اليوم وزارة الداخلية أنه اثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بفوشانة ولاية بنعروس، تمّ يوم 23 ديسمبر 2016 إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان على علاقة بالإرهابي "أنيس العامري" مرتكب العملية الإرهابية التي جدّت بمدينة برلين الألمانية.

وتبين أنّ من بين أفراد الخلية إبن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه إعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيقة "TELEGRAM" للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتبارها مشفرة وسرية حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وارسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة كما إعترف بأنّ هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخص آخر عن طريق البريد لمساعدته على الإلتحاق به والإنضمام إلى كتيبة "أبو الولاء" بألمانيا التي أعلمه بأنّه أميرها.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وتسجيل قضية موضوعها "الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".



Publié le:2016-12-24 11:37:34

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2 de 2 commentaires pour l'article 135882

Charles  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 13h 55m |           
Pas de cadeau avec les cafards des egouts

Mandhouj  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 12h 03m |           
شكرا للقوات الأمنية و نتمنى أن تكون هناك متابعة قضائية و حقوقية لكل هذه المجموعات ، حتى تحمي وزارة الداخلية و كل الفرق الأمنية العاملة أنفسها من أخطاء ، يمكن أن تلام أو تحاكم عليها .

تحية لأسود تونس .



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