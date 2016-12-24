الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين فوشانة والوسلاتية على علاقة بالإرهابي ''أنيس العامري''

وتبين أنّ من بين أفراد الخلية إبن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه إعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيقة "TELEGRAM" للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتبارها مشفرة وسرية حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وارسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة كما إعترف بأنّ هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخص آخر عن طريق البريد لمساعدته على الإلتحاق به والإنضمام إلى كتيبة "أبو الولاء" بألمانيا التي أعلمه بأنّه أميرها.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وتسجيل قضية موضوعها "الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
Publié le:2016-12-24 11:37:34
Par:mandhouj (France )
Sur: الحزب الدستوري الحر يرفض عودة الإرهابيين من بؤر التوتر و المس من الأنموذج المجتمعي التونسي