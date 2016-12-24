جمعية القضاة تدعو إلى جملة من التحركات في علاقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء

وبين المكتب، في بيان له الجمعة، أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 17 ديسمبر2016 وبالتنسيق مع خلية الأزمة ومن أجل التصدي لما وصفه بالانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد البيان أنه سيتم عقد اجتماع إخباري بمقر جمعية القضاة في نطاق "اعتصام انقاذ المجلس الاعلى للقضاء" وذلك يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا لمتابعة التطورات والمستجدات المتصلة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.
Publié le:2016-12-24 08:09:23
Par:mandhouj (France )
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