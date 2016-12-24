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Justice

جمعية القضاة تدعو إلى جملة من التحركات في علاقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكامل محاكم الجمهورية، العدلية والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات، إلى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ديسمبر الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية بالزي القضائي أمام محاكم الاستئناف بالنسبة لمحاكم داخل الجمهورية وأمام قصر العدالة بتونس بالنسبة لقضاة تونس الكبرى يوم الخميس 29 ديسمبر.

وبين المكتب، في بيان له الجمعة، أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 17 ديسمبر2016 وبالتنسيق مع خلية الأزمة ومن أجل التصدي لما وصفه بالانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد البيان أنه سيتم عقد اجتماع إخباري بمقر جمعية القضاة في نطاق "اعتصام انقاذ المجلس الاعلى للقضاء" وذلك يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا لمتابعة التطورات والمستجدات المتصلة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.



Publié le:2016-12-24 08:09:23

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