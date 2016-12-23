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جامع سيدي اللخمي: المصلون يقدّمون واجب العزاء لأهل الشهيد الزواري

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - قدّم المصلون بجامع سيدي اللخمي بولاية صفاقس العزاء لأهل الشهيد محمد الزواري الذي اغتيل من قبل الموساد الصهيوني يوم 15 ديسمبر الماضي.
وقد تم وضع خيمة عليها صورة الشهيد والأعلام الفلسطينية والتونسية في حين تقبل شقيقه العزاء.
ووصف المصلون الشهيد محمد الزواري بانه بطل تونس وبطل صفاقس وبانه اعطى صورة جيدة للتونسيين.





Publié le:2016-12-23 20:05:10

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