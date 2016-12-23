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Politique

في مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة: الاتحاد العام التونسي للطلبة يطالب الحكومة بتتبع مقترفي جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - نظم الإتحاد العام التونسي للطلبة وقفتين أمام المسرح البلدي ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة ومسيرة جنازة رمزية بشارع بورقيبة لإدانة اغتيال المهندس محمد الزواري ومطالبة الحكومة بمتابعة مقترفي جريمة الإغتيال قانونيا ودبلوماسيا.

ورفعت خلال التظاهرة أعلام تونسية وفلسطينية وصور الشهيد وشعارات تطالب وزارة الداخلية بكشف الحقيقية والحكومة ب"فرض السيادة".
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد نجم الدين فالحي في كلمة بالمناسبة "على الحكومة أن تتبع الكيان الصهيوني أمام الأمم المتحدة وتفعل كل ما يدينه".
وأضاف أن اغتيال محمد الزواري هو "اغتيال للعلم والمعرفة"، مشيرا الى أن "الإتحاد يولي أهمية كبيرة لهذه المسألة وهو يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي".
ومن ناحيتها طالبت مريم قدوة (فلسطينية) في كلمة أمام وزارة الداخلية ب"كشف الحقيقة عن الإغتيال" وخاصة "سبب وجود صحفي إسرائيلي قرب موقع الجريمة في صفاقس عند وقوعها" و"مضمون التحقيق الأمني الذي أجرى معه قبل اغتياله".
واعتبرت أن النشاط العلمي والخاص لمحمد الزواري كان معلوما من وزارتي الداخلية والدفاع حسب المعلومات المتوفرة من عائلته وفق قولها.



Publié le:2016-12-23 18:51:56

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