ندوة علمية في أريانة حول الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في تونس وسبل تطويرها

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 22:08:16

- نظم المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت من ولاية اريانة، اليوم الجمعة، ندوة علمية حول الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في تونس وسبل تطويرها وذلك بالتعاون مع جامعة "مايفي" الروسية.وأوضح مدير المركز مختار الحامدي في تصريح اعلامي ان الهدف من الندوة هو دعم التعاون التونسي الروسي في مجال الطاقة النووية السلمية لاسيما بعد توقيع تونس خلال شهر مارس الفارط لاتفاقية تعاون مع روسيا الاتحادية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، مشيرا الى انه تم على امتداد ثماني سنوات اعداد مشروع قانون متكامل في الغرض ومن المنتظر ان تتم المصادقة عليه قريبا من قبل مجلس نواب الشعب لتطوير الاطار التشريعي والقانوني للطاقة النووية السلمية واستعمالاتها.وأضاف الحامدي ان الاستعمالات النووية السلمية في تونس متعددة وتشمل مجالات الصحة والفلاحة والبيئة وسلامة الاغذية والمياه وأيضا تحديد اماكن المياه وتغذية الموائد المائية، داعيا الجامعات التونسية الى دعم تكوين الكفاءات لتطوير استعمال الطاقة النووية السلمية في انتاج الكهرباء على حد تعبيره.من جهته، قدم الباحث الروسي فاليري كازانوف من جامعة "مايفي "الروسية محاضرة حول مفاعل البحث وتطبيقاته في المجالات المستقبلية الواعدة على غرار المجال الطبي وتحلية المياه مستعرضا اهمية المفاعلات البحثية في المجال الطبي والبيئي وهي متوفرة حاليا بنسبة 85 بالمائة عبر العالم وذات مستوى عال من السلامة والأمان .وقدم كازانوف مميزات مفاعل "كاربوف " البحثي الذي يعمل على تنشيط النيوترون والجزيئات في مختلف التطبيقات الطبية والفيزيائية معتبرا انه من اكثر المفاعلات البحثية السلمية نجاعة وأمانا حول العالم .يذكر ان المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس يعتزم تركيز مفاعل نووي بحثي تجريبي سيمكن من انتاج الصيدلانيات والمصادر المشعة والمعالجة بالنيترونات لمرض السرطان لفائدة المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة فضلا عن انجاز التحاليل باستعمال التنشيط النوتروني لفائدة الصناعات البتروكيميائية.