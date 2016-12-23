ولاية توزر تحتضن الملتقى الجهوي الاول لتطوير المؤسسات

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 21:06:19

- احتضنت ولاية توزر اليوم الجمعة، الملتقى الجهوي الاول لتطوير المؤسسات تحت شعار "مفاتيح تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات قصد اكتساح اسواق جديدة محلية وعالمية" الذي تنظمه شركة "شبكة تجديد الاعمال" في اطار شراكتها مع برنامج الاصلاح الاقتصادي ودعم التنافسية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي.وأوضح مدير الشركة لطفي دراجي ،في تصريح لمراسلة (وات)، أن ولاية توزر هي ثامن محطة في برنامج الملتقيات الجهوية ،التي تنظمها الشركة في الولايات الداخلية، مبرزا انه تم خلال هاته الملتقيات تسجيل مشاركة أكثر من 2000 مؤسسة او باعث مشروع ،حيث تهدف الى تمكين المؤسسات المنتصبة في الجهات من عديد البرامج الرامية الى تحسين قدرتها التنافسية وتشغيل الشباب لتنمية المناطق الداخلية الى ان البرنامج تشارك فيه عدة اطراف منها منظمة الاعراف وبرنامج "ثنيتي " لكنفدرالية مؤسسات المواطنة "كوناكت".من جهته أبرز مدير برنامج الاصلاح الاقتصادي ودعم التنافسية اسكندر بن مصطفى ان هذا البرنامج الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية انطلق منذ سنتين ونجح في الاحاطة بأكثر من 300 مؤسسة وخلق نحو 10 آلاف موطن شغل جديد ويساهم في جلب خبراء لمساعدة المؤسسات على تحسين قدرتها التنافسية وتأطيرها ،فيما يتعلق بالتصدير حيث تدخل في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية وتكنولوجيا الاتصال في عدة أسواق خارجية في قارات أوروبا وافريقيا وامريكا.ويشار الى أنه أمكن للبرنامج من مساعدة المؤسسات على انتداب كفاءات عالية وايجاد مصادر التمويل ملاحظا ان البرنامج نجح في ولاية في العمين الماضيين من تأطير والإحاطة بسبع مؤسسات منتصبة في الجهة كما يتيح الملتقى الفرصة للتعريف بالبرنامج وخدماته ،معتبرا ان الهدف الرئيسي هو مساعدة المؤسسات في الجهات الداخلية.وأضاف أن البرنامج ذاته يسعى الى تحسين القدرة التشغيلية لخريجي الجامعات ،حيث تم احداث حوالي 40 مركز تنمية الكفاءات والرفع من القدرات التشغيلية للشبان، وذلك بمؤسسات التعليم العالي واساسا بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف اعداد الطالب لسوق الشغل.