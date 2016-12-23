فوز 4 مراكب صيد بجائزة الجودة لسنة 2016

Vendredi 23 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 20:03:54

- فازت 4 مراكب لصيد السمك الازرق بجائزة الجودة لسنة 2016 وذلك من جملة 18 مركبا مترشحا من عدة جهات بالمناطق الساحلية التونسية.وتتمثل الجائزة في مبلغا قيمته 10 الاف دينار للمركب الواحد، وفق بلاغ اصدرته الجمعة الوزارة.وحاز مركب يسري بميناء جرجيس على المرتبة الاولى فيما نال مركب فوزي من ميناء الشابة على المرتبة الثانية.وجاء مركب ابراهيم بميناء طبلبة في المرتبة الثالثة ومركب سيدي البحري من ميناء قليبية في المرتبة الرابعة.ويشار إلى أن جائزة الجودة لمراكب صيد السمك الأزرق تم اطلاقها منذ سنة 2012.ويتم ضبط الشروط والمعايير (على غرار جودة المنتوج ودرجة الحرارة والكمية المنزلة..) وفق منشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 124 المؤرخ في 25 ماي 2016.واعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، لدى اشرافه على حفل تسليم الجائزة في دورتها الخامسة، على انه سيتم انطلاقا من الدورة المقبلة الترفيع في قيمة الجائزة بما يساهم في مزيد التحفيز على الترفيع في جودة الانتاج مشيرا الى ضرورة التركيز على جودة وتثمين منتوجات السمك الأزرق خاصة أمام محدودية كمياته.ومن جهة اخرى اشار الطيب الى أن الصيد البحري يمر في الفترة الأخيرة بظروف صعبة على غرار غرق باخرة "البركة" بسواحل المهدية وحجز 3 مراكب صيد بليبيا مضيفا انه سيتم الاسبوع المقبل استدعاء البحارة الذي كانوا محتجزين بليبيا لعقد جلسة عمل بمقر الوزارة لاستخلاص الدروس وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية.كما ينتظر ان تعقد جلسة عمل حول التغطية الاجتماعية للبحارة يوم 5 جانفي 2017 بوزارة الفلاحة وبحضور ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.من جهته أشار مدير عام المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، نوفل الحداد إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة السمك الأزرق التي تنتج 51 ألف طن من السمك الازرق منها 30 ألف طن من السردينة اضافة الى تصدير 5 ألاف طن بقيمة 30 مليون دينار سنويا.وتحتوي على 370 وحدة صيد منها 80 وحدة صيد عصرية.كما يشمل قطاع السمك الازرق 18 وحدة تحويل منها 13 وحدة مختصة في تحويل السردينة مع توفير 5ألاف موطن شغل مباشر و2500 موطن شغل غير مباشر في قطاع التحويل.