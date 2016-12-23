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بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 18:15:30

- اعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي انور معروفي، الجمعة، عن انطلاق المفاوضات مع الخطوط الداخلية التونسية لتخصيص طائرة لتوزيع البريد عن طريق النقل الجوي لفائدة ولايات الجنوب وذلك باحداث مركز بريد بالقرب من مطار توزر نفطة الدولي.واوضح الوزير في تصريح ل"وات"، لى هامش زيارة اداها الى ولاية توزر، ان اعتماد النقل الجوي لتوزيع البريد سيمكن من تخفيض مدة وصول البريد وتحسين الخدمات وستكون له انعكاسات ايجابية على ولايات الجنوب.ويتم حاليا التعرف على الامكانيات اللوجستية للمطار لانطلاق تنفيذ هذا البرنامج.وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع قطاع تكنولوجيا الاتصال، بين المعروفي ان اغلبها تخص قطاع البريد وتهدف الى تحسين الشبكة البريدية وتقريب الخدمات من المناطق الحدودية.وقد تم في ذات الاطار، تركيز ثلاث موزعات آلية بمكاتب بريد حزوة وتمغزة وحامة الجريد.وبخصوص تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي، افاد الوزير انه سيتم التوجه نحو تعديل مهام مركز العمل عن بعد بتوزر ليصبح جزءا من منظومة متكاملة تعنى بمرافقة الشركات الناشئة.ومن المنتظر، ان ينطلق قريبا اعتماد الخدمات الشاملة في مستوى الاتصالات وسيتم من خلالها اعطاء الاولوية للمناطق الحدودية باعتبار بعدها الامني والسياحي والاقتصادي.وسيتم الاسبوع المقبل نشر كراس الشروط الذي سيسمح للدولة بالاستثمار في كلفة تركيز شبكات الاتصال التي يستغلها المشغلون الثلاث في تونس، وفق الوزير.واطلع الوزير بالمناسبة على عدد من المؤسسات المنتصبة بمركز العمل عن بعد بتوزر والتي اعتبرها "مشاريع ناجحة" على غرار مشروع التعليم عن بعد مبينا ان هذه المشاريع لا تتطلب استثمارات كبيرة بقدر حاجتها الى وجود تغطية جيدة بشبكة الانترنات وطاقات بشرية.وخلال زيارته لمركز معالجة البيانات المنجز عن طريق شركة "اليسون" المختصة في احداث مشاريع في مجال معالجة البيانات في المجال المالي والتامينات والرقمنة والتوثيق، ان هذا المشروع يبقى مرتبطا بالاقتصاد الرقمي ملاحظا ان مثل هذه المشاريع تساهم في التشجيع على احداث مواطن الشغل في الجهات الداخلية وتكون موجهة اساسا للاسواق الخارجية.ويشار الى ان المشروع المحدث عن طريق شركة "اليسون" بتوزر تم انجازه منذ سنة 2008 ويشغل 35 اطارا مختصا بعد ان كانت الانطلاقة بستة مواطن شغل فقط. ويقوم بترويج خدمات متنوعة الى جانب تصميم وانشاء مواقع الانترنات والتطبقات الاعلامية.