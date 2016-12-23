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Economie

عبد الكافي: جهود الحكومة في مجال التنمية الجهوية لا تؤتي اكلها في ظل الصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة بالقيروان، أن الجهود التي تبذلها الحكومة قصد دفع التنمية الجهوية، "لم تؤت أكلها بالنسق المطلوب في ظل الاشكاليات والتعقيدات التي تعترض إنجاز بعض المشاريع". حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها الجمعة.
وأضاف، خلال زيارة ميدانية اداها الى ولاية القيروان، "انه رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية تواصل الدولة جهودها وتسخر إمكانيتها للإستثمار وإنجاز المشاريع العمومية بما يحسن الأوضاع في مختلف جهات البلاد وخاصة منها الجهات الداخلية، غير ان تحقيق الاهداف المرسومة يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يساعد على تحسين نسق إنجاز المشاريع وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار الخاص حتى ينطلق في العمل ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة".

وشدد عبد الكافي، على ضرورة الإسراع في إدخال بعض القوانين ذات العلاقة بالاستثمار حيز التنفيذ وتبسيط الاجراءات وخاصة منها المتعلقة بالتمويل مع مزيد التركيز على البنية التحتية بمختلف المعتمديات والعناية بالتنمية البشرية وتثمين مقومات الجهة الحضارية والتاريخية والفلاحية باعتبار ما يمكن أن تدخله على الجهة من ديناميكية إقتصادية وإجتماعية وسياحية.

وقد كان للوزير زيارات ميدانية اطلع خلالها على المشاريع المعطلة والوقوف على الإشكاليات التي تحول دون انجازها.
وتحول الى مشروع توسعة المنطقة الصناعية بالسبيخة على مساحة تقدر ب50 هكتار والمعطل بسبب إشكاليات تتعلق بالربط بالشبكات الخارجية خاصة في الوقت الذي تتوفر فيه طلبات من قبل باعثين خواص للانتصاب بها.
وفي نفس الإطار اطلع عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تقدم أشغال الجزء الثاني من مشروع تهيئة وادي البرجي وتأثيراته على البيئة والمحيط بالولاية.



Publié le:2016-12-23 16:35:50

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