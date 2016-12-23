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Economie

مبروك كورشيد: لابد من وضع إجراءات رقابية دقيقة للضيعات الدولية المتاخمة للمناطق الجبلية، للحد من تغلغل الإرهاب

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - شدد مبروك كورشيد، كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة "وضع إجراءات رقابية دقيقة للضيعات الدولية المتاخمة للمناطق الجبلية، للحد من تغلغل الإرهاب".
وأكد كورشيد في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على وجوب تكثيف الرقابة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل ذات العلاقة، خصوصا على الضيعات الدولية المحاذية للمناطق العسكرية المغلقة، باعتبارها في كفالة الدولة، حتى لا تتحول إلى ملاذ أمن للإرهابيين"، حسب تعبيره.

وأفاد بأن القائمين على الهياكل المعنية التابعة لأملاك الدولة، بصدد إعداد قائمات في هذه الأراضي، لتقديمها لوزارتي الدفاع والداخلية وكل السلط المعنية، من أجل إخضاعها للرقابة وذلك في إطار الإسهام في الخطة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.
وأوضح كاتب الدولة في هذا الصدد أنه "تم النظر في الوسائل الكفيلة بحصر الأملاك العقارية المهملة التي قد تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية"، لافتا إلى وضع خطة للتوقي من استعمال عقارات الدولة في أنشطة جمعياتية وتكفيرية.
كما أشار إلى أنه تم النظر أيضا في "سبل تحصين المنظومات المعلوماتية التي تستغلها أملاك الدولة والتدقيق بخصوص التجول الإداري الإلكتروني وذلك قصد الحفاظ على أمن الدولة".
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أمضى على الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في نوفمبر 2016، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي.
وتعتمد ملامح هذه الإستراتجية بالأساس، خطة الوقاية والحماية والتتبع والرد.



Publié le:2016-12-23 16:33:49

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