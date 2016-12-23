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Justice

تونس تتسلم من السودان معز الفزانى أهم قيادات ''داعش'' وأحد مدبري عملية بادرو الارهابية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن تونس تسلمت اليوم الجمعة من السلطات السودانية ، المدعو معز الفزاني المورط في قضايا إرهابية، وذلك بناء على بطاقات الجلب الوطنية والدولية ومناشير التفتيش الصادرة في حقه.

وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفزانى يعد من أهم قيادات التنظيم الارهابي "داعش"، وكان حلقة الوصل التى يمر بها أغلب العناصر الارهابية التى يتم توجيههم إما الى سوريا أو لتلقى تدريبات عسكرية في ليبيا ، ثم العودة الى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.
كما تورط الفزانى ، وفق المصدر ذاته ، في التخطيط لعملية متحف باردو الارهابية (18 مارس 2015)، و محاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بالمنستير (30 أكتوبر 2013).
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ، وعهدت الى الوحدات المختصة في الجرائم الارهابية بمواصة التحقيقات .
تجدر الاشارة الى أن تقارير صحفية ذكرت أنه تم القبض على معز الفزانى مؤخرا في السودان بمساعدة ايطاليا التى أدانته بتهمة القيام بأنشطة ارهابية فوق أراضيها ، مبينة أن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادى كلفه بضرورة مغادرة ليبيا نحو إيطاليا للاشراف على خلية ارهابية هناك استعدادا لتنفيذ بعض المخططات ، ولكن تم إلقاء القبض عليه بمساعدة عناصر قامت بعد ذلك بنقل معلومات عنه للمخابرات الإيطالية والليبية والسودانية ما سهل عملية الإطاحة به.
كما أفادت التقارير الصحفية بأن الفزاني كشف خلال التحقيق معه عن أسماء خطيرة شاركت معه في المخططات الارهابية سواء في تونس أو ليبيا أو مناطق أخرى.



Publié le:2016-12-23 16:30:17

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5 de 5 commentaires pour l'article 135855

Mandhouj  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 12h 09m |           
حوت كبير سقط و قبض عليه ... و العاقبة للبقية .

Kakis Rafik  (Germany)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 11h 59m | Par           
الإعدام فورا و بدون محاكمة ، لا رحمة و لا شفقة.

Erwin Paulus  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 07h 42m |           
Au lieu d'importer de la haute technologie, on nous renvoie les criminels.
Ces cafards sont infectés jusqu'aux os, ils ne s'en remettront jamais.

Charles  (France)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 19h 32m |           
Et been j espère que vous n allez pas le garder au chaud et le nourrir avec l argent du peuple ou le décorer
il faut se débarrasser de se meurtrier au plus vite en plein public avant qu il fasse des petits.

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 16h 55m |           
اتمنى ان لا يعمل بمقولة علي وعلى اعدائي لتوريط بعض الاشخاص بالباطل لانهم لم يساندوه في عمل الارهاب



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